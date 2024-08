R. Kaznowska w Polskim Radiu RDC: oświatę w Warszawie ratują nauczyciele w wieku emerytalnym Miłosz Kuter 30.08.2024 08:51 W warszawskich szkołach brakuje nawet 4 tysięcy nauczycieli - alarmowała w Polskim Radiu RDC wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Jak dodała, największy problem stanowią przedmioty ścisłe, czyli matematyka, fizyka, chemia, a także języki - zarówno obce, jak i język polski. - Warszawską oświatę ratują nauczyciele w wieku emerytalnym - wskazała Kaznowska.

Ponad 280 tys. uczniów i 30 tys. nauczycieli wróci po wakacjach do szkół i przedszkoli. Pozostał trzy dni do rozpoczęcia roku szkolnego i to ostatni dzwonek na przygotowanie planu lekcji. Tymczasem, jak przyznała w „Poranku RDC” wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, w miejskich placówkach w stolicy brakuje aż 4 tys. nauczycieli.

- Problem wakatów nauczycieli trwa od lat - przyznała Kaznowska. - Jeśli chodzi o nasze miejskie placówki oświatowe, nam brakuje około 4 tys. nauczycieli, ale uwaga mówimy o danych z systemu oświatowego z czerwca. I to jest taki stan, który nam towarzyszy już od wielu lat, że brakuje paru tysięcy nauczycieli - tłumaczyła.

- Najwięcej wakatów jest w przedszkolach - dodała wiceprezydent. - Przede wszystkim brakuje nam kadry pedagogicznej do przedszkoli i trochę tradycyjnie już przedmioty ścisłe, matematyka, fizyka, chemia, ale to również język angielski, w ogóle przedmioty językowe, język polski. Największe braki odczuwamy dzisiaj, jest to największy odsetek, to są przedszkola - wskazała.

Nadzieją na ratowanie grafików jest zaangażowanie nauczycieli na emeryturach i branie nadgodzin przez zespół.

- Radzimy sobie w głównej mierze właśnie dlatego, że pracują z nami osoby, które są już w wieku emerytalnym i mogłyby odpoczywać. I wiele osób pracuje też na więcej niż jeden etat. Na półtora etatu to nie jest rzadkość - przyznała Renata Kaznowska.

W wyjątkowych sytuacjach kuratorium może też ewentualnie wyrazić zgodę na zatrudnienie osoby bez kwalifikacji.

Wczoraj natomiast na sesji Rady Warszawy podniesiona została kwota dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz niektórych kierowników, a także ujednolicona kwota tych dodatków dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie rozszerzono katalog realizowanych przez nauczycieli zadań, uprawniających do przyznania dodatku motywacyjnego.

Wprowadzono ponadto możliwość zwiększenia dodatku motywacyjnego - do 150 proc. dla nauczycieli realizujących modułowy program kształcenia zawodowego i dla dyrektorów szkół, w których prowadzone jest takie kształcenie.

