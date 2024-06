100 projektów na nową kadencję. Jakie są priorytety Rafała Trzaskowskiego? Mikołaj Cichocki 28.06.2024 16:51 100 projektów na 5-letnią kadencję prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski podczas piątkowej konferencji zaprezentował swoje priorytety, a wśród nich przede wszystkim ukończenie przebudowę centrum miasta. – To kwestia fundamentalna – podkreślił włodarz stolicy.

100 projektów prezydenta Warszawy (autor: Rafał Trzaskowski/X)

Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował 100 projektów do kontynuacji i zrealizowania podczas swojej 5-letniej kadencji.

– Moja prezydentura w Warszawie będzie oceniana pod tym kątem, jak zmieni się otoczenie Pałacu Kultury, nowy plac Centralny, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i kompletnie odmienione ulice dookoła. Zrobiliśmy już plac Trzech Krzyży, plac Pięciu Rogów, teraz czas na Chmielną, Bracką, później Zgody i Złotą – wyliczył.

W ramach 100 projektów znalazły się także mniejsze, ale jak podkreślił prezydent, równie ważne inwestycje.

– Inwestujemy i w edukację, i we wsparcie seniorów, to jest dla nas kwestia absolutnie fundamentalna. Inwestujemy również w kulturę, sport i zieleń. To są kolejne parki i mnóstwo projektów związanych z poprawą jakości powietrza. To jest absolutny priorytet, jeżeli chodzi o kwestie związane z zielenią – dodał.

Rafał Trzaskowski wskazał także, że jednym z jego priorytetów na tę kadencję jest ukończenie obecnych inwestycji tramwajowych i powrót do koncepcji linii tramwajowej na Zieloną Białołękę.

