Dziś sesja absolutoryjna rady Warszawy. Czy Rafał Trzaskowski otrzyma wotum zaufania? RDC 20.06.2024 07:17 W czwartek radni zadecydują w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu. To druga kadencja włodarza. Trzaskowski został wybrany przez warszawiaków ponownie 7 kwietnia tego roku.

Sesja Rady Warszawy (autor: R. Motyl/UM Warszawa)

Na czwartkowej sesji prezydent Warszawy przedstawi Raport o stanie miasta. Odbędzie się debata, a następnie radni zagłosują w sprawie udzielenia wotum zaufania prezydentowi Warszawy.

Kolejnym tematem będzie analiza sprawozdania finansowego miasta za rok 2023. Po tym punkcie radni zagłosują w sprawie dzielenia prezydentowi Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Raport o stanie miasta publikowany jest po raz szósty. Jego przygotowanie wynika z obowiązku ustawowego samorządu. Przedstawia on najważniejsze dziedziny funkcjonowania miasta, tj. miasto i mieszkańcy, edukacja, zdrowie, polityka mieszkaniowa, bezpieczeństwo itp.

Mieszkańcy

Mimo rocznych wahnięć ludność Warszawy systematycznie wzrasta. W stolicy 30 czerwca 2023 r. mieszkało ponad 1,8 mln osób, co stanowiło ok. 33 proc. ludności woj. mazowieckiego – wynika z raportu o stanie miasta za rok 2023.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z czerwca 2023 r. w Warszawie mieszka 1 mln 862 tys. osób. Według danych meldunkowych miasta – 1 mln 679 tys. osób.

Średnio w ciągu doby w Warszawie przebywają 2 mln 243 tys. osób, nie wliczając w to osób przejeżdżających przez miasto. W tej liczbie 1,8 mln to mieszkańcy, 378 tys. to regularni goście (np. mieszkańcy obszaru metropolitalnego), a 78 tys. to turyści.

Najwięcej osób zameldowanych jest na Mokotowie (12 proc. ludności miasta) i Pradze-Południe (10 proc.), a najmniej w Wesołej i w Rembertowie (po 1 proc.).

Największy przyrost mieszkańców zanotowano na Białołęce (1263), w Ursusie (622), Wawrze (441), Wilanowie (331) i Włochach (330). Z kolei najwięcej mieszkańców wyprowadziło się ze Śródmieścia (725), Bielan (534), Mokotowa (452) i Ochoty (406).

W 2023 r. urodziło się ponad 29 tys. nowych warszawiaków, zmarło ponad 19 tys., co pokazuje, że w Warszawie jest przyrost demograficzny. Statystycznie prawie 60 proc. mieszkańców jest w wieku produkcyjnym. W stolicy na 117 kobiet przypada 100 mężczyzn.

Transport

Według Raportu o stanie miasta w 2023 roku ze stołecznej komunikacji miejskiej skorzystało 955,8 mln osób. To 80 proc. poziomu przewozów z 2019 roku (przed pandemią) i o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.

44 proc. mieszkańców korzysta z komunikacji miejskiej, a 5 proc. nie korzystało z niej w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Najpopularniejszym środkiem komunikacji miejskiej są autobusy (452 mln), potem kolejno tramwaje (249 mln), metro (200 mln) oraz pociągi podmiejskie (55 mln).

W 2023 roku spadło zainteresowanie Szybką Koleją Miejską i Warszawską Koleją Dojazdową, a wzrosło zainteresowanie ofertą Kolei Mazowieckich.

Uruchomiono też ponad 3,5-kilometrowy buspas na Modlińskiej (Aluzyjna – Światowida). Zlikwidowano kilka tymczasowych buspasów uruchomionych podczas budowy metra M2.

W grudniu 2023 r. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z firmą Solaris na kupno 12 sztuk fabrycznie nowych autobusów przegubowych Solaris Urbino Electric 18 o napędzie elektrycznym. Zabierają one ponad 120 pasażerów (w tym 39 na miejscach siedzących). Są to najdłuższe, 18-metrowe pojazdy w standardzie obowiązującym w stołecznej komunikacji.

1 listopada 2023 r. na ulice Warszawy wyjechało ponad 1300 autobusów i 250 tramwajów. Uruchomionych zostało 24 dodatkowych linii autobusowych i tramwajowych, niektóre z nich kursowały z częstotliwością co 1-2 minuty.

Wprawdzie jedynie 2 proc. warszawiaków jeździ po mieście rowerem, ale wzrasta liczba wypożyczeń miejskiego roweru Veturilo. W ubiegłym roku było to prawie 5 mln wypożyczeń. Średni czas wypożyczenia wyniósł 25 minut. W minionym roku powstało 37,6 km nowych tras rowerowych.

Wzrosły też dochody miasta ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wyniosły 237 mln zł.

Zarejestrowano ponad 279 tys. samochodów osobowych, z czego 18,34 proc. stanowiły auta hybrydowe, a 2,11 proc. elektryczne. Według badań Barometru Warszawskiego 22 proc. mieszkańców prowadzi samochód codziennie, a 16 proc. przynajmniej raz w tygodniu. 41 proc. w ogóle nie korzystało z auta w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

W 2023 r. wydano 40 tys. licencji taksówkarskich, podczas gdy rok wcześniej 29 tys.

Zarząd Dróg Miejskich wydał 761,8 mln zł na utrzymanie, remonty i inwestycje - to wzrost o 15 proc. w stosunku do 2022 r. Na warszawskich ulicach zamontowanych jest już blisko 50 tysięcy ledowych opraw oświetleniowych SAVA. Od ub.r. ulice stolicy rozświetla iluminacja nawiązująca do stylu retro z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia.

