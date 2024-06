„Korki są z każdej strony”. Kierowcy mają dość zatorów na Mokotowie Mikołaj Cichocki 07.06.2024 06:19 Korki, dźwięki klaksonów, zajeżdżanie drogi i zdenerwowani kierowcy – to codzienność na skrzyżowaniu ulic Czerniakowskiej z Gagarina i Aleją Polski Walczącej w Warszawie. Od otwarcia jezdni po zakończeniu budowy linii tramwajowej codziennie rano jest tam chaos w ruchu samochodowym.

3 Korki na Mokotowie (autor: RDC)

Chaos w ruchu samochodowym na Mokotowie spędza sen z powiek kierowcom. Zaraz po zakończeniu budowy linii tramwajowej na skrzyżowaniu ulic Czerniakowskiej z Gagarina i Aleją Polski Walczącej codziennie rano są zatory.

Jak usłyszał od kierowców i mieszkańców nasz reporter Mikołaj Cichocki, najbardziej newralgicznym miejscem na skrzyżowaniu jest lewoskręt z Gagarina w Czerniakowską.

Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym tłumaczy, że to jedno z najtrudniejszych skrzyżowań w Warszawie pod kątem obciążenia ruchem.

– To, co możemy zrobić, to przekładanie sekund i czasu między różnymi uczestnikami ruchu. Żeby jednak dać dłuższe światło na wyjazd z Gagarina w lewo do centrum, musielibyśmy zabrać prawdopodobnie głównemu kierunkowi, czyli Wisłostradzie, czym spowodowalibyśmy jeszcze większe korki na Wisłostradzie – tłumaczy Tomasz Dombi.

Jak przekazał nam dyrektor BZRD, na ten moment nie ma możliwości zmiany organizacji ruchu.

Źródło: RDC Autor: Mikołaj Cichocki/PA