Miejskie schronienia z całej Polski w jednym miejscu. Sprawdziliśmy aplikację „Schrony” Adrian Pieczka 17.04.2023 19:31 Schrony na terenie całej Polski w jednym miejscu. To efekt przeprowadzonej przez strażaków inwentaryzacji miejsc doraźnego schronienia. Sprawdziliśmy, jak działa aplikacja „Schrony”.

Schron przy Smolnej 9 w Warszawie (autor: RDC)

Dzięki aplikacji, gdy nadejdzie taka potrzeba, można w prosty sposób sprawdzić, gdzie jest bezpiecznie miejsce.

- Aplikację uruchamiamy poprzez stronę internetową - informuje rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski. - Wchodzimy na stronę straz.gov.pl i tutaj powinna się nam od razu wyświetlić lokalizacja, czyli taka mapa najbliższej okolicy i widać różne kolorowe punkty. Zielone to są miejsca doraźnego schronienia, czyli głównie piwnice. Kolor niebieski to są ukrycia, czyli obiekty o charakterze bardziej militarnym i czerwone punkty to są schrony - tłumaczy.





Wybierając poszczególną lokalizację poznajemy jej adres, przeznaczenie, rodzaj drogi dojazdowej, powierzchnie i jej pojemność jak i ocenę jakości obiektu.

Działanie aplikacji sprawdził nasz reporter Adrian Pieczka.



Jeden ze stołecznych schronów znajduję się przy ulicy Smolnej 9 w Warszawie. Okoliczni mieszkańcy przyznają, że to dla nich zaskoczenie

Aktualnie obiekty mogą pełnić inne funkcje, ale w przypadku zagrożenia, są w czasie maksymalnie 72 godzin przygotowane na przyjęcie mieszkańców.

