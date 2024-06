Metro nieprzyjazne rowerzystom? „Brakuje miejsca i specjalnych uchwytów” Mikołaj Cichocki 11.06.2024 11:47 Warszawskie metro jest nieprzyjazne rowerzystom – tak uważają pasażerowie, którzy chcą przewieźć podziemną kolejką swój jednoślad. Na problem zwrócili uwagę słuchacze RDC, którzy poprzez formularz ZGŁOŚ TEMAT pisali nam, że przydałyby się chociażby znaki na wagonach informujące o możliwości przewozu roweru.

Przewóz rowerów metrem (autor: Dzięki uprzejmości słuchaczy)

Wagony metra nie są dostosowane do przewozu rowerów – alarmują stołeczni rowerzyści i dodają, że brakuje m.in. znaków informujących o możliwości transportu jednośladów.

Podobne piktogramy są m.in. w Kolejach Mazowieckich czy Szybkiej Kolei Miejskiej. Brakuje również uchwytów, które zapewniłyby bezpieczny i komfortowy przewóz rowerów.

O ewentualnej poprawie dostępności metra dla rowerzystów mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.

– W tej chwili analizujemy, czy możliwe byłoby zamontowanie w metrze pomocniczych pasków do przymocowywania rowerów, tak jak to jest teraz montowane na przykład w autobusach – informuje Tomasz Kunert.

Rzecznik ZTM odniósł się także do pomysłu wydzielenia dodatkowych specjalnych miejsc do przewozu rowerów w wagonach. Jak przekazał, takie rozwiązanie jest trudne do wprowadzenia z racji małych gabarytów taboru metra i ograniczonego miejsca.

