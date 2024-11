Materiały pirotechniczne, noże i pałki teleskopowe. Policja o Marszu Niepodległości RDC 11.11.2024 17:18 Wiele materiałów pirotechnicznych, ale też noże i pałki teleskopowe - to przedmioty zabezpieczone przez policję w czasie Marszu Niepodległości. Komenda Stołeczna Policji zapewniła, że wszelkie działania podczas manifestacji w stolicy służą jedynie zapewnieniu bezpieczeństwa. Zastępca rzecznika stołecznego ratusza Marzena Gawkowska przekazała natomiast, że według szacunków Stołecznego Biura Bezpieczeństwa w tegorocznym Marszu Niepodległości wzięło udział ok. 90 tys. osób

Marsz Niepodległości w Warszawie (autor: PAP/Paweł Supernak)

Na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, po godz. 17, zakończył się Marsz Niepodległości. Według szacunków stołecznego ratusza brało w nim udział ok. 90 tys. osób. Organizatorzy szacowali, że w marszu pójdzie ok. 100 tys. osób.

Spokojny przemarsz

Zastępca rzecznika stołecznego ratusza Marzena Gawkowska zaznaczyła, że przemarsz odbywał się spokojnie, nie zanotowano żadnych poważnych zdarzeń, choć używane są środki pirotechniczne.

"Dotychczas nasi policjanci zabezpieczyli wiele materiałów pirotechnicznych, których przenoszenie i używanie jest dzisiaj na terenie Warszawy zabronione decyzją Wojewody Mazowieckiego. Wśród przedmiotów znalezionych w wyniku przeszukania niektórych osób są również noże, pałki teleskopowe i kastet" - wskazał rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Robert Szumiata

Przekazał, że wydaje się co najmniej chybiony, pojawiający się w niektórych mediach zarzut, że policjanci podejmując powyższe czynności wobec uczestników zgromadzenia postępują niewłaściwie – w rzeczywistości funkcjonariusze prowadzą skuteczne działania eliminujące z przestrzeni publicznej ludzi mogących zagrozić bezpieczeństwu innych.

Policjanci zabezpieczający wydarzenia związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestniczących w nich osób.



Naszym priorytetem jest także zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym, mieszkańcom stolicy, turystom i wszystkim… pic.twitter.com/157YE86OwD — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2024

"Do naszych jednostek są doprowadzane między innymi osoby podejrzewane o popełnienie przestępstwa (w tym posiadające narkotyki), ale również posiadający materiały pirotechniczne nieletni, których zgodnie z obowiązującymi przepisami odebrać muszą opiekunowie prawni" - wyjaśnił Szumiata.

Podkreślił, że funkcjonariusze prowadzą skuteczne działania eliminujące z przestrzeni publicznej ludzi mogących zagrozić bezpieczeństwu innych.

Marsz Niepodległości organizowany od 2011 roku przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości przechodzi przez most Poniatowskiego, jego czoło zbliża się do punktu docelowego czyli błoń Stadionu Narodowego. Policja poinformowała, że do godz. 14. zatrzymała 75 osób.

