Kolejny atak na ratownika medycznego w Warszawie. „Padł cios w twarz”

W Warszawie doszło do kolejnego ataku na ratownika medycznego. Pacjent pod wpływem alkoholu i z urazem głowy uderzył ratownika w twarz. Mężczyzna zasnął podczas transportu karetką do szpitala. — Obudził się, zaczął kopać w drzwi, był bardzo agresywny, chciał wydostać się z pokładu ambulansu. Ratownik próbował go opanować, wytłumaczyć mu, dlaczego znajduje się w tym miejscu. No i wtedy padł cios w twarz — przekazał w rozmowie z Polskim Radiem RDC Piotr Owczarski z Meditransu.