Śmierć pacjenta po podaniu leków w szpitalu pod lupą prokuratury. To drugi taki przypadek Cyryl Skiba 19.06.2024 08:51 Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci pacjenta szpitala w Warszawie. Mężczyzna zmarł po podaniu mu leków na uspokojenie. Do lecznicy został przewieziony po zatrzymaniu przez policjantów ze względu na agresywne zachowanie. To drugi taki przypadek w ostatnim czasie.

Jest prokuratorskie śledztwo po tym, jak agresywny i pobudzony mężczyzna zmarł w szpitalu. Zatrzymała go policja, w lecznicy podano mu leki na uspokojenie. Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 2.30 na Ochocie w Warszawie.

Policjanci otrzymali najpierw zgłoszenie o roznegliżowanym mężczyźnie, który zniszczył zaparkowany samochód i pobił dwie osoby.

- Zostało wszczęte śledztwo w kierunku powodowania nieumyślnego śmierci drugiego człowieka, została zarządzona sekcja zwłok. Po uzyskaniu protokołu sekcyjnego będziemy wiedzieli coś więcej odnośnie przyczyny śmierci, tego czy do zdarzenia przyczyniły się działania osób trzecich bądź też zaniechania - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Policjanci podczas interwencji zmuszeni byli do użycia siły fizycznej, gazu i kajdanek. Lekarz z pogotowia, które przyjechało na miejsce, podjął decyzję o przewiezieniu go do szpitala psychiatrycznego.

Jak poinformowała policja, po podaniu leków na uspokojenie przez personel szpitala mężczyzna przestał oddychać. Prokuratura powiedziała, że trzy tygodnie temu w podobnych okolicznościach zmarł inny mężczyzna - tu także oczekiwane są jeszcze wyniki toksykologii na obecność narkotyków.

