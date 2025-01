Mapa zagrożeń i trzy osoby w zespole. Ratownicy medyczni przedstawiają swoje postulaty

Zwiększenie liczby załogi w karetce i stworzenie map zagrożeń to postulaty ratowników medycznych po tragicznych wydarzeniach, do których doszło w Siedlcach. Śmiertelnie raniony został tam w sobotę 64-letni ratownik, wezwany do mieszkania przy ul. Sobieskiego. To już kolejny atak w ostatnim czasie. Rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo domaga się m.in. Ogólnopolski Związek Ratowników Medycznych.