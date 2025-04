Śmierć w szpitalu psychiatrycznym. Zatrzymano dwie osoby, jedna z komendy trafiła do szpitala RDC 14.04.2025 06:18 W sobotę na oddziale psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego zmarł pacjent. Policja zatrzymała dwie osoby – kobietę i mężczyznę. Ten drugi zasłabł na komendzie i po udzieleniu pomocy został przewieziony do szpitala.

Jedna osoba zmarła na oddziale psychiatrycznym w warszawskim Szpitalu Nowowiejskim. W sprawie zatrzymano kobietę i mężczyznę.

– Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który badany był wcześniej w dwóch różnych szpitalach. Nie było przeciwwskazań, opierając się na opiniach lekarzy, co do dalszych czynności z mężczyzną. Po wstępnych czynnościach w komendzie zatrzymany został przebadany dodatkowo, zgodnie z wewnętrzną procedurą, jeszcze raz w szpitalu przy ulicy Solec. Po przewiezieniu na komendzie słabo się poczuł i stracił przytomność. Policjanci udzielili mu pomocy, na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł mężczyznę do szpitala – informuje Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy.

Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.

