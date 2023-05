Legendarny klub Karuzela powróci? Warszawa stara się o fundusze na remont Przemysław Paczkowski 11.05.2023 06:53 Legendarny klub Karuzela wznowi działalność? Budynek przy Konarskiego od kilku lat przez swój stan techniczny stoi zamknięty i niszczeje. Mieszkańcy osiedla Przyjaźń od dawna apelują do miejskich urzędników o remont legendarnego klubu.

Klub Karuzela (autor: UD Bemowo)

O przywrócenie do użytkowania klubu Karuzela mieszkańcy osiedla Przyjaźń zabiegają od dawna. Teraz pojawiła się nadzieja, że przyniesie to skutek.

- Trwają rozmowy na temat przywrócenia do życia budynku - mówi zastępca rzecznika ratusza Jakub Leduchowski. - Będziemy starać się uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, w tym konserwatora. O decyzjach w sprawie przeznaczenia obiektu do ponownej dzierżawy albo wydzielenia obiektu spod dzierżawy będziemy informować, gdy tylko zostaną one podjęte. Obecnie jesteśmy na etapie rozmów - wyjaśnia.



- To bardzo ważny punkt na mapie kulturalnej Bemowa - mówi radny dzielnicy Maciej Bartosiak. - Ta przestrzeń ma bardzo duże możliwości kulturalne, które moglibyśmy wykorzystać w przyszłości, ale na dzień dzisiejszy stan techniczny nie pozwala na to, żeby móc to realizować. Stąd nasze interpelacje i stąd nasze zabiegi od wielu lat w walce o to, żeby to zachować dla przyszłych pokoleń - tłumaczy.





Jak informuje stołeczny ratusz, zakończono inwentaryzację sieci elektrycznej, wodociągowej i ściekowej. W pierwszym etapie konieczne jest zabezpieczenie środków na wymianę tych sieci.

Klub Karuzela stoi zamknięty od 2021 roku.

