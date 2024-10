Pieniądze na skutery wodne i auta. Stołeczna policja ze wsparciem samorządu województwa Przemysław Paczkowski 01.10.2024 15:36 Komenda Stołeczna Policji otrzyma od samorządu województwa mazowieckiego prawie 700 tys. zł na zakup sprzętu, m.in. skuterów wodnych dla komisariatu rzecznego czy auta do przewożenia psów służbowych. Dziś z beneficjentem spotkali się marszałek Adam Struzik oraz Anna Brzezińska i Janina Ewa Orzełowska, członkinie zarządu województwa mazowieckiego.

Komenda Stołeczna Policji otrzyma blisko 700 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażenia (autor: Marta Milewska/x)

Samorząd województwa mazowieckiego przekazał prawie 700 tys. złotych Komendzie Stołecznej Policji na zakup nowych skuterów wodnych oraz aut do transportowania psów służbowych.

- To dofinansowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa m.in. nad wodą - mówił marszałek województwa Adam Struzik. - Ciągle mamy za dużo utonięć, ciągle mamy za dużo tragedii ludzkich polegających na tym, że ludzie toną często w skutek własnej beztroski. No ale też są przepisy prawa, które obowiązują na akwenach i policjanci muszą tego pilnować - wyjaśnił.



Liczba ofiar utonięć wzrosła z 11 w 2023 roku do 20 w tym roku.

- Potrzebujemy więcej sprzętu, żeby lepiej realizować zadania - wskazał komendant Komendy Stołecznej Policji inspektor Dariusz Walichnowski. - Zbiorników wodnych jest wiele. Wiele jest takich miejsc, gdzie bardzo ważne jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców na wodzie. Szczególnie ma to znaczenie w okresie letnim. W tym roku byliśmy w bardzo wielu miejscach wypoczynku mieszkańców całego województwa, bo tam dochodzi właśnie do takich zagrożeń - tłumaczył.



To kontynuacja wsparcia dla stołecznej policji. W zeszłym roku samorząd województwa mazowieckiego dofinansował służbę w kwocie prawie 2 mln złotych.

