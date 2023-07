Jazz na Starówce. Na inaugurację trzykrotny zdobywca Grammy RDC 01.07.2023 16:27 Koncertem brazylijskiego zespołu Hamilton de Holanda Jobim Trio rozpoczyna się w Warszawie 29. Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. Na program festiwalu złożą się premierowe i jubileuszowe koncerty oraz premierowe projekty.

Koncerty w Warszawie (autor: Jazz na Starówce)

W te wakacje już po raz 29 na warszawską Starówkę wracają jazzowe koncerty.

– Wieloma barwami mieni się współczesny jazz i może dawać dużo radości. W koncercie inauguracyjnym i w finałowym tegorocznego festiwalu świadomie zdecydowaliśmy się na latin jazz – powiedziała Iwona Strzelczyk-Wojciechowska, która wraz z Krzysztofem Wojciechowskim organizuje Jazz na Starówce.

– Po raz kolejny liczymy na naszą wierną publiczność, że przybędzie na koncerty w gwiazdorskiej obsadzie, kierując też zaproszenie na przyszły rok, kiedy odbędzie się trzydziesta edycja naszego festiwalu – dodała organizatorka.

– Jak zawsze, staramy się mieć dla bywalców naszego festiwalu zróżnicowaną stylistycznie muzykę. Zagraniczne i polskie jazzowe sławy zaprezentują zarówno – wspomniany latin jazz, jak i fusion, swing i naturalnie mainstream – zaznaczyła Strzelczyk-Wojciechowska.

Hamilton de Holanda

W koncercie inauguracyjnym wystąpi trzykrotny zdobywca Grammy w kategorii latin jazzu Hamilton de Holanda z zespołem. Będzie to pierwszy koncert muzyka w naszym kraju.

– To wirtuoz i improwizator. Artysta błyskotliwy, który rozpala światową publiczność, rozwijając karierę obsypaną nagrodami. Amerykańska prasa okrzyknęła go Jimi Hendrixem mandoliny – charakteryzuje Strzelczyk-Wojciechowska.

Hamilton de Holanda, kompozytor i lider zespołu wykorzystuje nowe techniki gry na 10-strunowej mandolinie. Skomponował 24 Kaprysy na mandolinę wydobywając charakterystyczne brzmienie tego instrumentu.

Jest muzykiem cenionym i docenianym; w Brazylii ma status gwiazdy. Nagrał 26 albumów. Zdobył nagrody Latin GRAMMY – 2022 r. dla najlepszego albumu instrumentalnego „Maxime Samba Groove”, w 2019 r. dla najlepszego albumu „Samba de Chico”, a 2015 r. dla najlepszej brazylijskiej piosenki „Bossa Negra”. Uhonorowany też został Premio da Musica Brasileira.

Nagrywał ze sławami sceny jazzowej takimi jak: Chick Corea, Wynton Marsalis, Richard Galliano, Joshua Redman, Stefano Bollani, Omar Sosa, Snarky Puppy, Bela Fleck, Hermeto Pascoal, Chucho Valdes, Paquito d’Rivera, Egberto Gismonti, Milton Nascimento.

Wayne Shorter został niedawno zapytany, z jakim muzykiem chciałby pracować, i odpowiedział, że z Hamiltonem.

Hamilton de Holanda stara się nie definiować swojej muzyki, bo dlań inspiracja i improwizacja są najważniejsze. Przedstawia się raczej jako muzyczny odkrywca poszukujący piękna i spontaniczności – jak można przeczytać na stronie muzyka.

Kto na Jazz na Starówce?

Po raz pierwszy wystąpi w Polsce Harold Lopez – Nussa. – Jest wschodzącą gwiazdą kubańskiego jazzu, pianistą, który w oryginalny, pełnym pasji stylu, łączy jazz z tradycjami latynoskimi, afro-kubańskimi, tworząc barwny muzyczny świat – charakteryzuje artystę Strzelczyk-Wojciechowska.

Muzyk w koncercie zamykającym festiwal – przedstawi materiał z najnowszego albumu „Timba a la Americana” -„to będzie ta nasza klamra z muzyką latynoską” – zaznacza organizatorka festiwalu.

A pomiędzy latynoską inauguracją i takim samym finałem będzie się dużo działo. Na Rynku Starego Miasta wystąpią m.in. jeden z najlepszych współczesnych pianistów jazzowych Antonio Farao z American Trio.

Mocną reprezentację będą stanowili polscy jazzmani. Publiczność usłyszy m.in. Grażynę Auguścik, gwiazdę polskiego jazzu o międzynarodowej renomie i wybitnego pianistę, Kubę Stankiewicza z programem The Music of Victor Young poświęconym słynnemu amerykańskiemu kompozytorowi o polskich korzeniach.

Marcin Masecki, jeden z najbardziej twórczych i oryginalnych muzyków polskiej sceny muzycznej zagra ze swoim Big Bandem Suitę Jubileuszową z okazji 70-lecia odbudowy Starego Miasta.

Z kolei z okazji jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej - Krzesimir Dębski, wirtuoz skrzypiec, pianista, dyrygent, kompozytor, aranżer wystąpi ze swoim słynnym zespołem String Connection Plus. Czołowy zespół polskiej sceny jazzowej, Wojtek Mazolewski Quintet przedstawi najnowszy album „Spirit To All” nawiązujący do tradycji bluesa i spiritual jazzu.

Rynek Starego Miasta stanie się ponownie koncertowym sercem stolicy i przez dwa miesiące wakacyjne bić będzie w rytmie jazzu. Koncerty odbywają się w każdą sobotę od 1 lipca do 26 sierpnia.

Organizatorem jest Fundacja Jazz Art.

Festiwal dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Muzyka realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

