Teatralne lato – czas start! Co dobrego w kulturze na wakacje? RDC 30.06.2023 20:32 Przeglądy najciekawszych spektakli oraz premiera, darmowe przedstawienia w plenerze, festiwal ze spektaklami w przestrzeni miejskiej – tak będzie wyglądało teatralne lato w Warszawie. Wakacje to świetny czas, żeby zobaczyć, co słychać na stołecznych scenach.

Teatr w Warszawie na wakacje 2023 (autor: UM Warszawa)

Rusza akcja Teatralne lato w Warszawie, a to oznacza, że na mieszkańców i turystów przez całe wakacje czeka wiele artystycznych wydarzeń.

30 czerwca rusza jubileuszowa 30. edycja Festiwalu Sztuka Ulicy, poświęconego sztuce performatywnej, głównie teatrowi i „nowemu cyrkowi” oraz działaniom performance. W programie znalazło się 15 przedstawień, parada „Danse Macabre” na Placu Zamkowym, premierowy pokaz spektaklu „Legenda” Stowarzyszenia Scena 96 oraz wystawa „Trzydzieści plakatów na 30. lecie”.

Pokazy odbywać się będą w różnych miejscach Warszawy – na Placu Zamkowym, w Parku Szczęśliwickim, w Parku Pięciu Sióstr, na Rynku Nowego Miasta, w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” oraz w Ośrodku Kultury Ochoty. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

To, co najlepsze i nowy spektakl

Trwa też Letni Przegląd Teatru Dramatycznego. Widzowie do 16 lipca mogą oglądać przedstawienia z bieżącego repertuaru teatru. W programie jest 14 tytułów, zebranych w zestawy spektakli m.in. Zestaw fast food, Zestaw vegan czy Przy stole i rosole.

Trwają także przygotowania do ostatniej premiery tego sezonu. Spektakl w reżyserii Piotra Pacześniaka, który zostanie pokazany na Małej scenie, wraca do czerwca 1992 roku, kiedy w centrum Warszawy została otwarta pierwsza polska restauracja popularnej siedzi fast food. „Podwójny z frytkami” spróbuje odtworzyć tamten moment, wrócić do emocji, jakie mu towarzyszyły. Premiera już 1 lipca.

Lato w plenerze

Teatr Polonia i Och-Teatr z kolei zapraszają publiczność przez całe lato. Lipiec i sierpień upłyną znów pod hasłem „Gramy całe wakacje”. Pokazanych zostanie ponad sto spektakli w obu teatrach i 41 w plenerze – przy Placu Konstytucji, przy ul. Grójeckiej 65 i w Centrum Kultury Koneser.

W programie darmowych spektakli znalazły się tytuły dla dzieci i dla dorosłych. Młodsi widzowie będą mieli okazję zobaczyć: „Czerwonego kapturka”, „Szelmostwa Lisa Witalisa” oraz „2 000 000 kroków”, natomiast dorosłych na pewno zainteresują takie spektakle jak „Flamenco namiętnie”, „Związek otwarty”, „Starość jest piękna” czy „Lament na placu Konstytucji”.

Inauguracja cyklu odbędzie się 4 lipca w Centrum Praskim Koneser.

