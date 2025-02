Apokalipsa opioidów w Teatrze Syrena. Przed nami premiera spektaklu „Na prochach” Adrian Pieczka 19.02.2025 18:02 Ta historia wydarzyła się naprawdę i zmieniła współczesną Amerykę w kraj na prochach – o epidemii opioidowej z lat 90. opowiada spektakl „Na prochach”, którego premiera odbędzie się w najbliższy piątek w stołecznym Teatrze Syrena. Będzie tam również Polskie Radio RDC. Specjalny program tuż przed premierą na naszej antenie od g. 13:30.

3 Spektakl „Na prochach” w Teatrze Syrena (autor: RDC)

„Na prochach” w teatrze Syrena rozpoczyna się od wprowadzenia widza w świat Ameryki lat 90. i boomu na leki przeciwbólowe.

Królowa opioidów wraz z Megan Queen i rodziną Barker zabiorą nas za sprawą cukierkowej, miękkiej scenografia do świata lekomanii.

Jak mówi reżyser spektaklu, przedstawienia powstało w konwencji programu telewizyjnego.

– Prowadząca ten talk-show Megan Quinn opowiada historię właśnie afery opioidowej. W związku z tym wszystko jest możliwe w tej telewizji. Stąd może się również pojawić mówiący i chodzący Złoty Posąg, którego cudownie interpretuje Piotr Siejka jako nestor rodu, Adam Barker. Mogą się pojawiać różne inne przestrzenie i sytuacje – opowiada Robert Talarczyk.

Spektakl pozwala szerzej spojrzeć na problem uzależnień.

– Każdy z nas jest odrobinę mniej lub bardziej uzależniony, niekoniecznie tylko od leków, ale wszyscy gonimy za lajkiem. To też jest o tym opowieść, że bezrefleksyjność świata dotyczy nas wszystkich. I to jest też oczywiście w jakimś sensie satyra na telewizję i na te wielkie programy telewizyjne, które opowiadają o najstraszniejszych rzeczach w miły, sympatyczny sposób – zauważa reżyser.

Jak zauważa aktorka i choreografka Ewelina Adamska-Porczyk, spektakl może być odbierany poprzez nasze indywidualne doświadczenia.

– Każdy z nas niestety w swojej rodzinie, bliższych, dalszych znajomych czy wśród przyjaciół ma osoby uzależnione, lub takie, które stały się ofiarą i my to już tu wiemy, po tym, że gramy przeloty, a na widowni są nawet pracownicy teatru i ktoś to odbiera poprzez śmierć kogoś bliskiego. To tak będzie działało, więc dla każdego z was ten spektakl będzie zupełnie o czymś innym, ale o czymś ważnym moim zdaniem – mówi.

W piątek na naszej antenie specjalny wyjazdowy program. Będziemy w Teatrze Syrena razem z Robertem Łuchniakiem, który porozmawiam z twórcami spektaklu.

Polskie Radio RDC jest patronem medialnym przedstawienia.

Plan rozmów

13:30 | Monika Walecka – dyrektorka Teatru Syrena, pomysłodawczyni spektaklu i Jacek Mikołajczyk – dyrektor artystyczny Syreny, autor scenariusza

14:30 | aktorzy: Anna Terpiłowska, Maciej Maciejewski i Albert Osik

15:30 | Ewelina Adamska-Porczyk – choreografka i aktorka (metaforyczna postać Królowej Opioidów) i kompozytorzy Jacek Sotomski i Michał Puchała

16:30 | Robert Talarczyk, reżyser

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PA