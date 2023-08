Jaki wpływ na otoczenie ma POW? GDDKiA wykonała pomiary powietrza i gleby RDC 08.08.2023 10:02 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zbadała wpływ na otoczenie Południowej Obwodnicy Warszawy. Pomiary wykonano na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska. - Sprawdziliśmy m.in. poziomu hałasu oraz wykonaliśmy pomiary powietrza i gleby w rejonie inwestycji - poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

GDDKiA: sprawdzono, jaki wpływ na otoczenie ma POW; wykonano m.in. pomiary powietrza i gleby (autor: GDDKiA)

Wykonana została analiza oddziaływania na otoczenie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska. Sprawdziliśmy m.in. poziomu hałasu oraz wykonaliśmy pomiary powietrza i gleby w rejonie inwestycji - poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Zakres analizy porealizacyjnej dla Południowej Obwodnicy Warszawy został określony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. - Opracowanie zawiera m.in. analizy dotyczące poziomu hałasu na terenach wzdłuż S2 Puławska-Lubelska, a także pomiary powietrza i gleby w rejonie inwestycji - wyjaśniła rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

- Analiza oceniła skuteczność zastosowanych urządzeń minimalizujących i wykazała potrzebę dobudowy zabezpieczeń w miejscach, gdzie stwierdzono przekroczenie norm na terenach podlegających ochronie akustycznej m.in. dla nowo powstałej zabudowy mieszkaniowej - podkreśliła Tarnowska.

Pomiary powietrza

Podczas analizy wykonane zostały również pomiary i badania powietrza w sąsiedztwie tunelu pod Ursynowem. - Od września 2021 roku do końca 2022 roku, w sąsiedztwie obiektu pod Ursynowem, wykonywane były pomiary i badania powietrza atmosferycznego. Dane były zbierane przy obu wylotach z tunelu. Dotyczyły one stężenia w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) i benzenu - przekazała.

- Badania były prowadzone całodobowo przez 365 dni na wyrzutniach oraz przez minimum 70 dni pomiarowych w roku w rejonie portali. Wyniki opracowane i przeanalizowane przez ekspertów nie wykazały pogorszenia jakości powietrza w rejonie wlotów tunelu na Ursynowie. Zatem nie ma zagrożenia dla mieszkańców - zaznaczyła Małgorzata Tarnowska.

Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA podała, że dokumentację z analizy zostały przekazane do organów ochrony środowiska. - Po zweryfikowaniu materiału, na jego podstawie zostanie wydana właściwa decyzja administracyjna, wówczas będziemy mogli przystąpić do dalszych działań - zapewniła.

22 grudnia 2021 r. kierowcy po raz pierwszy wjechali na ok. 14-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska. Rok później udostępniono do ruchu kolejne ok. 4,5 kilometra S2 z tunelem pod Ursynowem. - Droga ekspresowa S2 usprawniła wyjazd ze stolicy w kierunku Siedlec i Lublina, połączyła także autostradę A2 po zachodniej i wschodniej stronie Warszawy - zaznaczyła Tarnowska.

Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska - Lubelska była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 18,6 km wyniosło ok. 1,7 mld zł.

