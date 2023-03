Bez starych samochodów w całej Warszawie? Aktywiści chcą rozszerzenia Strefy Czystego Transportu Jerzy Chodorek 21.03.2023 07:21 Aktywiści apelują o rozszerzenie planowanej Strefy Czystego Transportu. Dzisiaj przedstawili postulaty przed stołecznym ratuszem. Przygotowaliśmy siedem punktów, zależy nam na czystym powietrzu - zapowiadała w Radiu dla Ciebie Nina Józefina Bąk z koalicji Czyste Miasta.

Bez starych samochodów w całej Warszawie? Aktywiści chcą rozszerzenia Strefy Czystego Transportu (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Nina Józefina Bąk w audycji „Jest sprawa” przedstawiła punkty, które aktywiści uważają za najistotniejsze.

- Pierwszym postulatem jest to, że strefy należy wprowadzić i komunikować jak najszybciej, czyli od przyszłego roku. Drugi nasz postulat to jest strefa czystego transportu w całej Warszawie po to, żeby i było to łatwiejsze do kontroli, i po to, żeby wszyscy jak najszybciej dostrzegli efekty poprawy jakości powietrza - wskazała.

Do propozycji krytycznie odniósł się Stanisław Biega z Centrum Zrównoważonego Transportu. Jego zdaniem, obecnie Warszawa nie ma problemu ze smogiem.

- Cały czas mamy spadek skażeń tego smogu poniżej obowiązujących norm. Problem smogu, dzięki działaniom: uspakajanie ruchu, mniejsza liczba aut w mieście spowodował, że on zniknął - mówił.



Planowana Strefa Czystego Transportu ma objąć Śródmieście i część sąsiadujących z nim dzielnic. W planach jest, aby od 2024 roku jej obszaru nie miały wstępu ponad 27-letnie samochody benzynowe i 18-letnie diesle.

