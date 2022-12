Jak zadbać o zwierzę w sylwestra - weterynarz radzi 31.12.2022 16:40 Głośne wybuchy petard i fajerwerków, błyskające światła i zapach spalenizny. Noc sylwestrowa to trudny moment dla zwierząt. Najbardziej zestresowane mogą nawet wymagać podania leków uspokajających. Sprawdziliśmy jak najlepiej zadbać o naszych pupili w Sylwestrową noc.

Sylwester to trudny czas dla zwierząt (autor: pxhere.com)

Jak pomóc psom przetrwać sylwestra w domu? Podpowiada weterynarz Marek Pasiak.

– Warto jest zapewnić psu jak najbardziej komfortowe warunki. Pozamykać okna, pozasłaniać, żeby jak najmniej było widocznych błysków i ustawić im radio, żeby coś im gadało. Jest to dla nich uspokajające – mówi Pasiak.

Jeśli spacer, to wcześniej, nie późnym wieczorem, i koniecznie na dobrej smyczy i szelkach z obrożą. – Pies najlepiej jakby był zaczipowany, a czip zarejestrowany w bazie danych, bo to nie jest tożsame. Często trafiają psy, które mają czipy, natomiast te czipy są niezarejestrowane. Ewentualnie na obroży adresówkę, natomiast czip jest najbezpieczniejszy bo jeżeli pies ucieka i gdzieś w panice będzie biegał to zerwie adresówkę czy obrożę – informuje Pasiak.

Jeśli pies mieszka w kojcu, powinien mieć możliwość schowania się w budzie i być odpowiednio zabezpieczony przed ucieczką.

Pamiętajmy też o dzikich zwierzętach

W sylwestrową noc pamiętajmy również o dzikich zwierzętach, jak ptaki czy wiewiórki. Co roku w trakcie panicznej ucieczki ginie ich nawet kilkadziesiąt tysięcy. – Jeśli nie chcemy mieć ich na sumieniu lub narażać ich na zranienia, wstrzymajmy się przed zbyt częstym używaniem środków pirotechnicznych - mówi Andżelika Gackowska z lasów miejskich w Warszawie. – Dzikie zwierzęta mogą nagle wtargnąć na ulicę. Ptaki płoszone w nocy mogą po prostu rozbić się o jakieś przeszkody czy budynki – mówi Gackowska.

Lasy Miejskie w Warszawie posiadają ośrodek rehabilitacyjny dla zwierząt przy ulicy Korkowej gdzie trafiają m.in. zranione dzikie zwierzęta z nocy sylwestrowej.

