Fragmenty dawnej Warszawy odkryte w centrum miasta [ZOBACZ] Adrian Pieczka 02.08.2023 17:12 Ślady dawnego miasta odkryte w Warszawie. Podczas prac remontowych na placu Defilad odkryto fragmenty dawnej zabudowy ulicy Złotej i Chmielnej. Przed II wojną światową w tym miejscu była sieć ulic, przy których stały kamienice.

4 Fragmenty dawnej Warszawy odkryte w centrum miasta (autor: Szymon Pulcyn/UM Warszawa)

Trwa budowa placu Centralnego w środkowej części placu Defilad. Podczas prac odkryto pozostałości dawnego śródmieścia Warszawy, składającego się z gęstej siatki ulic i kamienic.

Pałac Kultury i Nauki i jego otoczenie powstały na terenie 50 hektarów pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Świętokrzyską i Emilii Plater. W tym celu w latach 50. XX wieku zlikwidowano liczne ulice i pozostałości 80 kamienic. W części przeznaczonej na plac budowy znajdują się fragmenty ul. Chmielnej, Złotej, Siennej, Śliskiej, Pańskiej, Zielnej oraz część Marszałkowskiej. W trakcie budowy Pałacu w całości zniknęła ulica Wielka, biegnąca równolegle do Marszałkowskiej.

„Historia Warszawy”

Co tam było przed II wojną światową? Na przełomie XIX i XX wieku teren obecnego placu Defilad wypełniały wysokie secesyjne kamienice. Znajdowało się na nim około 180 budynków mieszkalnych.

- To historia Warszawy - mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. - To tutaj przebiega ulica Złota, to tutaj przebiega ulica Chmielna. I okazuje się, że te przebiegi po prostu zostały zasypane najprawdopodobniej - wyjaśnia.



- To niezwykle duży fragment dawnej zabudowy - mówi mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków profesor Jakub Lewicki. - Niezwykłe jest to, że te fragmenty są bardzo głęboko. Tak jak dzisiaj opowiadałem o tym, jest to powyżej dwóch metrów poniżej obecnego gruntu. To było dla nas sporym zaskoczeniem, bo wszyscy myśleliśmy, że te fragmenty kilka centymetrów poniżej gruntu się znajdują - tłumaczy.





Jesteśmy dopiero na początku badań i analiz, ale już dziś mogę obiecać, że dołożymy wszelkich starań, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o przeszłości tego miejsca – dodaje profesor Jakub Lewicki.

Jak będzie wyglądał Plac Centralny?

Na razie stołeczny ratusz nie zdecydował, co zrobi z odkrytymi fragmentami zabudowy.

Odnalezione pozostałości są w dobry stanie, ale to może być wyjątek w tej okolicy, ponieważ - jak wyjaśniał wojewódzki konserwator zbytków - trwały tu prace m.in. przy budowie Pałacu Kultury i Nauki.

Plac Centralny razem z m.in. placem Pięciu Rogów, ulicą Chmielną, Marszałkowską a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatrem Rozmaitości stworzą Nowe Centrum Warszawy. Ścisłe centrum stolicy stanie się miejscem, do którego warto przyjechać i spędzić tu czas. Przed Pałacem Kultury ubędzie betonu i asfaltu, pojawi się tu ponad sto nowych drzew, takich jak m.in. robinie akacjowe, jesiony, glediczje, derenie, grujeczniki, miłorzęby i magnolie, tysiące krzewów. Posadzonych zostanie ponad 40 gatunków roślin cebulowych i bylin, powstaną trawniki, a także niska sadzawka w północno-zachodniej części placu.

Obecnie na powstającym placu Centralnym prowadzone są prace ziemne, w efekcie których powstaną zbiorniki wodne umieszczone około 7 metrów pod ziemią. Będą one służyć do zbierania wody deszczowej, przy użyciu której nawadniana będzie nowa zieleń na placu.

Budowa placu Centralnego skoordynowana jest z budową pobliskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Na terenie przyszłego placu w dużej części znajduje się zaplecze MSN. Prace zostały zaplanowane tak, aby ze sobą nie kolidowały.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PL