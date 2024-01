Fundamenty pałaców Saskiego i Brühla niszczeją? Konserwator chce kontroli RDC 19.01.2024 19:36 Odkopane fundamenty pałaców Saskiego i Brühla niszczeją – alarmuje stołeczny konserwator zabytków. Podkreśla, że zabytkowe pozostałości w ogóle nie zostały zabezpieczone przed zimą. – Może dojść do zniszczenia cegieł, tynku i resztek zaprawy, zaznacza Michał Krasucki.

Fundamenty pałaców Saskiego i Brühla (autor: Michał Krasucki/FB)

Fundamenty pałaców Saskiego i Brühla nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed zimą – alarmuje stołeczny konserwator zabytków.

– Odwilż, potem znowu śnieg, mróz i takie wielokrotne przechodzenie przez punkt zero jest dla takich obiektów dewastujących. Po sezonie one są w znacznie gorszym stanie niż pierwotnie. Takie badania od początku powinny być zabezpieczone jakimś zadaszeniem – mówi Michał Krasucki.

Rzecznik spółki Pałac Saski tłumaczy, że trzy przetargi na wykonawcę osłony zakończyły się fiaskiem. Dopiero czwarte podejście było skuteczne.

– Obecnie na terenie placu trwa montaż zadaszenia i mam nadzieję, że pojawi się ono w niedługim czasie. W ciągu dwunastu miesięcy przeprowadzono cztery kolejne postępowania w trybie zamówień publicznych, których celem było wyłowienie wykonawcy zadaszenia. Umowa na wykonanie zadaszenia została podpisana 7 grudnia 2023 roku na kwotę niespełna trzech milionów złotych – mówi Sławomir Kuliński.

Michał Krasucki zaś poprosił wojewódzkiego konserwatora o pilne przeprowadzenie kontroli.

Odkryte fundamenty to wpisane do rejestru zabytków autentyczne relikty XVII i XVIII-wiecznej zabudowy Warszawy. Prócz Grobu Nieznanego Żołnierza tylko to pozostało po Pałacu Saskim.

Odbudowa Pałacu Saskiego ma ruszyć w 2025 roku. Koszt inwestycji szacowany jest na około 2,5 mld zł.

