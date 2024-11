Zabytkowy instytut głuchoniemych w Śródmieściu czekają wielkie zmiany RDC 22.11.2024 16:18 Historyczny instytut dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu w Warszawie przejdzie gruntowną modernizację. W środku powstaną m.in. specjalistyczne pracownie, gabinety rehabilitacyjne, pojawią się też pętle indukcyjne, a w korytarza będą przeszklenia. Dużo zmieni się też na zewnątrz – zorganizowana zostanie siłownia plenerowa czy plac zabaw.

Instytut Głuchoniemych im. ks. J. Falkowskiego (autor: SZRM Warszawa)

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zawarł umowę na gruntowną modernizację Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego. Prace obejmą zarówno budynek przy placu Trzech Krzyży 4/6, jak i teren wokół niego. Inwestycja pozwoli zapewnić dzieciom i wychowankom ośrodka nowoczesne, dostosowane do ich potrzeb warunki do nauki i mieszkania.

Instytut, przeznaczony dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu, prowadzi działalność od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poprzez edukację przedszkolną, szkolną, licealną, aż po szkołę przysposabiającą do zawodu.

Co się zmieni w instytucie głuchoniemych?

Po zakończeniu prac, w budynku o powierzchni użytkowej ok. 5 tys. m.kw., nadal działać będzie szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła przysposabiająca do pracy i branżowa szkoła I stopnia oraz internat.

Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty w specjalistycznych pracowniach na dotychczas niezagospodarowanym, rozległym poddaszu. Będą to pracownie ZPT, plastyczna, gastronomiczna, piekarnicza i studio nagrań. Nie zabraknie też pomieszczeń do zajęć ruchowych: sali fitness, sali do tenisa stołowego i trzech gabinetów rehabilitacyjnych.

Ponadto pojawi się dziewięć gabinetów logopedycznych i cztery gabinety psychologa i pedagoga. Powstaną także miejsca dla rodziców zapewniające warunki do rozmów i wymiany doświadczeń.

Obiekt dostępny dla wszystkich

Budynek i otaczający go teren będą dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami dzięki m.in. zainstalowaniu trzech wind i wyznaczeniu przy wejściu do budynku miejsc parkingowych dla osób z problemami w poruszaniu się.

W gmachu zamontowany zostanie ujednolicony system informacji wizualnej oraz systemy bezpieczeństwa: alarmowe i tzw. przyzywowe – z sygnalizacją świetlną i dźwiękową.

Obiekt będzie dostosowany w szczególności do potrzeb osób niesłyszących lub słabosłyszących. Zastosowane zostaną przeszklenia w korytarzach i pętle indukcyjne m.in. w salach lekcyjnych, gabinetach i bibliotece.

Ustawienie stolików w salach lekcyjnych zapewni stały, wzrokowy kontakt z nauczycielem i niezakłócone korzystanie z ekranów multimedialnych.

Plac zabaw i nie tylko

Przeprowadzone zostaną również prace konserwatorskie obejmujące m.in.: balustrady i poręcze schodów, wybrane drzwi oraz posadzki w bibliotece. Na zewnątrz pracom renowacyjnym poddane zostaną elewacje, schody, ogrodzenie oraz rzeźby kamienne na dziedzińcu.

Na terenie wokół budynku pojawią się nowe chodniki, parkingi oraz plac do zajęć gimnastycznych i nauki na świeżym powietrzu. Zorganizowana zostanie także m.in. siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, minimiasteczka do nauki przepisów ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy na rowerze, kącik geograficzny i obszar do dogoterapii.

Prace będą prowadzone na terenie o powierzchni ok. 1,5 ha. Wyremontowane zostanie również ogrodzenie oraz nawierzchnia – m.in. dziedzińca od strony placu Trzech Krzyży.

Modernizacja budynku oraz rozległego terenu Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego ma się zakończyć w ciągu 25 miesięcy i będzie kosztowała ok. 47,8 mln zł. Prace przeprowadzi firma Kartel SA.

Zabytkowy charakter budynku

Instytut Głuchoniemych powstał w roku 1817 z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego – polskiego duchownego i pedagoga. Jest to najstarszy w Polsce ośrodek szkolno-wychowawczy przeznaczony dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu – niesłyszących i słabosłyszących.

Autorem projektu modernizacji Instytutu jest LEM Studio Architektoniczne z Krakowa.

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu projekt wymagał uzgodnień ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków i Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Inwestycja będzie realizowana pod stałym nadzorem służb konserwatorskich.

