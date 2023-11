Rusza Fototeka Pałacu Saskiego. „Liczy się każde wspomnienie” RDC 28.11.2023 20:47 Pałac Saski rozpoczyna kampanię mającą na celu odnalezienie jak największej liczby fotografii, dzięki którym możliwe stanie się odtworzenie najmniejszych detali podczas odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego. Jeśli masz prywatne zdjęcia serca Warszawy, podziel się nimi i odbuduj z nami trzysta lat polskiej historii – apeluje spółka.

Artefakty z wykopalisk archeologicznych na terenie dawnego Pałacu Brühla (autor: Sławomir Kuliński/Twitter)

Rusza projekt Fototeka Pałacu Saskiego. Organizatorzy akcji wierzą, że kluczowe fotografie Pałacu Saskiego i jego okolic sprzed 1945 roku znajdują się w domowych zbiorach.

„Jeśli masz prywatne zdjęcia serca Warszawy, podziel się nimi i odbuduj z nami trzysta lat polskiej historii. Wspólnie zbudowana Fototeka Pałacu Saskiego pozwoli odtworzyć nawet najmniejsze detale podczas odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego” – apelują.

Kiedy tworzy się coś wielkiego, liczy się każde wspomnienie

Każde zdjęcie ma znaczenie. Czasem nieco inny kąt ustawienia kamery pozwala dostrzec dotychczas nieznane, ważne detale budynków lub potwierdzić ich proporcje. Twoje zdjęcie rodzinne nie musi być idealne – wystarczy, że choć w minimalnej części pokazuje jeden z odbudowywanych gmachów przy pl. Piłsudskiego, czyli Pałac Saski, Pałac Brühla lub jedną z trzech kamienic przy ul. Królewskiej. Jeśli nie jesteś pewien, jak wyglądała ta okolica przed wojną, zobacz jej archiwalne zdjęcia na stronie Fototeki Pałacu Saskiego lub sprawdź model 3D.

Jak przesłać zdjęcie?

Na stronie Fototeki znajduje się instrukcja pokazująca, jak wykonać dobrej jakości zdjęcie zdjęcia oraz prosty formularz, przez który szybko prześlesz swoją fotografię. Każde udostępnione zdjęcie to faktyczna pomoc przy odbudowie tej części Warszawy do najdrobniejszego szczegółu – to dołożenie wirtualnej cegiełki do odbudowy stolicy.

Pałac Saski w materiałach archiwalnych

Wykonano już wnikliwą kwerendę państwowych archiwów krajowych, niemieckich i rosyjskich. Dzięki tej wielomiesięcznej pracy udało nam się zebrać przeszło 4000 kopii materiałów źródłowych, takich jak plany budowlane, mapy, fotografie i rysunki.

Archiwalia posłużyły do stworzenia pierwszej analizy architektonicznej historycznej zabudowy, której celem było m.in. ustalenie technik i materiałów stosowanych przy budowie zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego.

Z kolei budowana teraz wspólnie Fototeka Pałacu Saskiego może przynieść nieznane wcześniej perełki, które rzucą nowe światło na zebrane wcześniej informacje.

Kampania „Fototeka Pałacu Saskiego”

Żeby dotrzeć z informacją o naszych poszukiwaniach do jak najszerszego grona, rozpoczęto współpracę z polskim studiem kreatywnym Platige Image S.A. Do projektów społecznych i edukacyjnych, w które zaangażowała się spółka, należą m.in. opowieść multimedialna przygotowana na potrzeby wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku czy wielkoformatowa oprawa wizualna ponownego otwarcia Muzeum Warszawy.

Platige Image został także zwycięzcą międzynarodowego konkursu na koncepcję wystawy stałej Muzeum Historii Polski.

Współpraca z Platige Image zaowocowała również trzema dłuższymi materiałami filmowymi, których bohaterowie związani są w różny sposób z historią Pałacu Saskiego. Pierwszy film przybliża sylwetkę Mariusza Zająca – fotografa, który odkrył w sobie pasję przywracania koloru historycznym, przedwojennym zdjęciom.

Bohaterką kolejnego filmu jest Małgorzata Kożuchowska. Popularna aktorka przybliża niektóre wątki z przeszłości pałaców przy pl. Piłsudskiego. Równocześnie, dzieli się własnym, prywatnym spojrzeniem na to miejsce w sercu Warszawy, które wielokrotnie mijała w drodze do Teatru Wielkiego, nie wiedząc wcześniej, jak cenną część historii straciła stolica wraz ze zniszczeniem tej zabudowy podczas zawieruchy wojennej.

Trzeci i ostatni film odsłania kulisy pracy przy planowaniu odbudowy pałaców Saskiego i Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej. Dwoje architektów spółki Pałac Saski w przystępny sposób opowiada, jak wygląda żmudny proces odtwarzania zabytków na podstawie mozaiki materiałów archiwalnych. Zdradzają także, co skrywają pozostałości Pałacu Brühla, których część odsłonięto podczas ostatnich prac archeologicznych.

