Drogowcy zamknęli ulicę Karową. Powstanie tam nowe przejście dla pieszych RDC 24.08.2024 16:34 Drogowcy zamknęli ulicę Karową oraz fragmenty chodników i ciągów pieszo-rowerowych w tym miejscu. Zmieniła się organizacja ruchu, inaczej kursują autobusy. Utrudnienia związane są z drugim etapem budowy nowego przejścia przez Wisłostradę.

Wisłostrada (autor: ZDM Warszawa)

Drogowcy zamknęli ulicę Karową – pomiędzy Wisłostradą a Dobrą. Dodatkowo na Wybrzeżu Kościuszkowskim, na nitce w stronę Mokotowa, wygrodzili pas po stronie Karowej.

Ruch odbywa się po dwóch pozostałych pasach

Na jezdni w kierunku Żoliborza Wybrzeże Kościuszkowskie zostało zwężone o lewy pas. Objazd z Wisłostrady do Karowej prowadzi ulicami: Ludną, Kruczkowskiego, Topiel i Browarną. Z Karowej do Wisłostrady można dojechać ulicami Dobrą i Nowy Zjazd. Utrudnienia dotykają też pieszych i rowerzystów. Nie przejdą oni i nie przejadą wzdłuż Wybrzeża Kościuszkowskiego – pomiędzy głównym wejściem do Szpitala Klinicznego imienia Księżnej Anny Mazowieckiej a ulicą Lipową. Rowerzyści ominą utrudnienia bulwarami wiślanymi. Piesi do Wybrzeża Kościuszkowskiego dojdą ulicami Karową lub Lipową, a pomiędzy nimi – Dobrą.

Dojście do izby przyjęć Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej będzie od strony Karowej i Bednarskiej. Zostanie także utrzymany dojazd do placówki od Wisłostrady. Autobusy linii 106 i 118 nie dojeżdżają do pętli Mariensztat. Kończą i rozpoczynają kursy na przystanku przy ulicy Browarnej, za skrzyżowaniem z Karową.

Harmonogram prac zakłada, że nowa zebra zostanie oddana do użytku jesienią.

