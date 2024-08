Kolejne frezowanie Czerniakowskiej. Utrudnienia i zmiany w komunikacji miejskiej RDC 24.08.2024 10:43 Drogowcy wymieniają nawierzchnię na kolejnym fragmencie ulicy Czerniakowskiej. W weekend zamknięta jest jezdnia w stronę Śródmieścia, pomiędzy aleją Polski Walczącej a ulicą Bartycką. Ruch na drugiej jezdni odbywa się w obu kierunkach. Autobusy kursują inaczej.

Frezowanie (autor: UM Warszawa)

Prace rozpoczęły się już wczoraj o godzinie 22 i zakończą w poniedziałek, 26 sierpnia, o godzinie 4. Na remontowanym odcinku stanął zakaz postoju w zatoce. Drogowcy zastrzegają, że w przypadku ulewnych opadów termin prac może ulec zmianie.

Zmiany w ruchu aut i komunikacji miejskiej

Kierowcy jadący z Wilanowa przejeżdżają na jezdnię "pod prąd" przy alei Polski Walczącej. Przed skrzyżowaniem są trzy pasy: po jednym do skrętu w prawo lub w lewo i do jazdy prosto. Tyle samo pasów jest z alei Polski Walczącej. Na jezdni Czerniakowskiej w stronę Wilanowa, przed Gagarina, też są trzy pasy, ale kierowcy nie skręcą w lewo, w aleję Polski Walczącej. Na wspólnym odcinku Czerniakowskiej kierowcy jadą w stronę Śródmieścia jednym, a do Wilanowa dwoma pasami.

Jadący do Śródmieścia wrócają na właściwą jezdnię na skrzyżowaniu z ulicami Bartycką i Nowosielecką. Na jezdni w stronę Wilanowa, przed Nowosielecką, został zamknięty jeden z pasów do jazdy prosto.

Objazd od strony Śródmieścia do alei Polski Walczącej prowadzi przez aleję Becka. Możliwy jest także dojazd ulicami Bartycką i Grupy AK "Północ".

Autobusy linii 159 od ulicy Czerniakowskiej kursują ulicami: Bartycką, Gościniec, Gwintową do Siekierek-Sanktuarium, a 167 od Gagarina dojeżdżają aleją Polski Walczącej do pętli Małe Siekierki.

