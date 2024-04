Będą nowe ścieżki rowerowe na Puławskiej. Wiemy, kiedy powstaną [SPRAWDŹ] Cyryl Skiba 05.04.2024 20:21 Przed dawnym kinem Moskwa, przez ulicę Goworka i przez Puławską do Rakowieckiej — na warszawskim Mokotowie będzie więcej dróg rowerowych. Udogodnienia dla cyklistów mają powstać jeszcze przed zakończeniem budowy trasy tramwajowej do Wilanowa.

Droga rowerowa na Puławskiej na wysokości ul. Dolnej uzależniona od przebudowy całej ulicy (autor: RDC)

Na całym odcinku powstającej trasy tramwajowej do Wilanowa trwają intensywne prace. Wykonawca inwestycji – firma Budimex – dokłada starań, by wraz z rozpoczęciem roku szkolnego pasażerowie dojechali tramwajami do Wilanowa, do przystanku przy ul. Branickiego.

Przyśpieszone zostały również prace nad wytyczeniem i wykonaniem dróg rowerowych wzdłuż ulicy Puławskiej. Ulica ta – również na odcinku do Dolnej – będzie kompleksowo przebudowana.

Prace na zaplanowanej rezerwie pod drogę rowerową na ul. Puławskiej na Mokotowie rozpoczną się jeszcze przed zakończeniem budowy trasy – a nie, jak wcześniej planowano – do 2025 r. Nowy przejazd dla rowerzystów przez Puławską i droga rowerowa biegnąca obok Centrum Weterana – aż do włączenia w Rakowiecką – powstaną jeszcze przed jesienią br.

Co się zmieni na Puławskiej?

Zmieni się przede wszystkim docelowa organizacja ruchu na Rakowieckiej i na jej wylocie w Puławską. Zastosowane zostaną tu rozwiązania przyjazne rowerzystom, czyli: ograniczenie prędkości i uspokojenie ruchu oraz wygodne włączenie ruchu rowerowego w ulicę.

Kolejna zmiana to przejazd rowerowy wzdłuż Puławskiej przez Goworka i połączenie go z drogą rowerową wzdłuż dawnego kina Moskwa, gdzie obecnie znajduje się centrum handlowo-usługowe przy Puławskiej 19. Ten ciąg rowerowy zakończy się włączeniem w Puławską.

Wszystkie dodatkowe drogi rowerowe zostaną zbudowane w ramach obecnie prowadzonego kontraktu na tramwaj do Wilanowa. Budową zajmie się wykonawca trasy, czyli firma Budimex (opracowała ona dokumentację budowlaną zmian dróg rowerowych) oraz firma Balzola będzie zajmowała się budową tramwaju na Rakowieckiej). Budowa dodatkowych dróg rowerowych została zaplanowana do końca tego roku.

Więcej zieleni na Mokotowie

Zmiany na mokotowskim odcinku tramwaju do Wilanowa obejmą nie tylko zwiększenie liczby przejazdów i wydłużenie dróg rowerowych. Będzie też więcej zieleni przed dawnym kinem Moskwa.

Przy Puławskiej powstało już około 500 metrów zielonych torów. Firma Budimex – jeszcze przed końcem kontraktu – posadzi również drzewa na przystanku przy ul. Goworka.

W najbliższej okolicy skrzyżowania powstaną rabaty, na których znajdzie się kilkaset krzewów i bylin. Kolejnych kilka drzew posadzonych zostanie przy skrzyżowaniu Puławskiej i Rakowieckiej. Również wzdłuż zaplanowanej drogi rowerowej przy dawnym Kinie Moskwa, na granicy z jezdnią, projektanci wygospodarowali miejsce na nowy pas zieleni.

