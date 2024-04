Budowa tramwaju do Wilanowa. Dziś w nocy zmiany w ruchu drogowym [SPRAWDŹ] RDC 04.04.2024 20:42 Budowniczowie trasy tramwajowej do Wilanowa kończą prace na kolejnym skrzyżowaniu i przenoszą się na jego drugą stronę. Tak będzie w nocy z czwartku na piątek, z 4 na 5 kwietnia, u zbiegu alei Wilanowskiej, ulicy Jana III Sobieskiego i alei Rzeczypospolitej.

Zmiany drogowe w alei Wilanowskiej (autor: Tramwaje Warszawskie)

W nocy z czwartku na piątek, z 4 na 5 kwietnia, budowniczowie trasy tramwajowej do Wilanowa przeniosą się na drugą stronę skrzyżowania.

Tym razem z ruchu wyłączona zostanie nitka alei Wilanowskiej w stronę Doliny Służewieckiej, a kierowcy pojadą drugą. Przejazdy na sąsiednią jezdnię będą w tym samym miejscu.

Tak jak dotychczas z alei Rzeczypospolitej kierowcy pojadą jednym pasem w lewo w stronę Doliny Służewieckiej i Mokotowa oraz drugim prosto lub w prawo. W alei Wilanowskiej, od strony Doliny Służewieckiej, na skrzyżowaniu z Jana III Sobieskiego i aleją Rzeczypospolitej dostępne będą dwa pasy: lewoskręt w Jana III Sobieskiego oraz pas do jazdy prosto i w prawo.

Jadący Jana III Sobieskiego od strony centrum na skrzyżowaniu będą mieli dwa pasy: do skrętu w lewo w stronę ulicy Przyczółkowej i do jazdy prosto i w prawo. W alei Wilanowskiej od strony Pałacu w Wilanowie będzie jeden pas – prosto i w prawo.

Piesi, rowerzyści, pasażerowie

Przejścia dla pieszych będą dostępne po każdej stronie skrzyżowania. Bez zmian pozostanie przejazd rowerowy po mokotowskiej stronie alei Wilanowskiej. Otwarty zostanie kolejny po wilanowskiej stronie alei Rzeczypospolitej.

Przystanek w alei Wilanowskiej w stronę Doliny Służewieckiej wróci za skrzyżowanie i ponownie będą się na nim zatrzymywała linia 217. Autobusy nie zmienią swoich tras. Więcej Informacji na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Kiedy otwarcie tramwaju?

Wykonawca tramwaju do Wilanowa – firma Budimex – dokłada starań, by w ostatnich dniach kwietnia tramwaj techniczny pojechał po ulicy Gagarina. W pierwszych dniach września, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, pasażerowie dojadą tramwajami do Wilanowa, do przystanku przy Branickiego – tak deklaruje wykonawca.

Na maj szykowane są kolejne zmiany w organizacji ruchu na Dolnym Mokotowie. W tym miesiącu wykonawca planuje wprowadzenie dwukierunkowego ruchu na ul. Spacerowej.

W maju ma także zostać otwarty wlot Chełmskiej przy jednoczesnej przeniesieniu prac na drugą część skrzyżowania.

Ostatnie prace na Gagarina

Ostatnie roboty asfaltowe oznaczają, że budowa kolektora i trasy tramwajowej na ulicy Gagarina dobiega końca.

Od poniedziałku, 8 kwietnia, ścieralna warstwa nawierzchni będzie układana na pierwszym fragmencie drogi. Prace będą prowadzone od Nabielaka do Sieleckiej, na jezdni w stronę Czerniakowskiej, która obecnie wykorzystywana jest jako dojazd do ulic poprzecznych. Więcej informacji na temat zmian w ruchu drogowym podczas asfaltowania można znaleźć na stronie infoulice.um.warszawa.pl.

