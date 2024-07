Opóźnienie na budowie Tramwaju do Wilanowa. Wykryto wadę konstrukacyjną Adrian Pieczka 18.07.2024 13:50 Opóźnienia w budowie Tramwaju do Wilanowa. Powodem jest wada w konstrukcji. Wykonawca prac poinformował, że tramwaj nie ruszy we wrześniu, jak wcześniej zapowiadano.

Opóźnienie na budowie trawmaju do Wilanowa (autor: Budimex)

W czwartek rzecznik Budimexu, generalnego wykonawcy inwestycji "Tramwaj do Wilanowa", Michał Wrzosek przekazał, że zapowiadany wcześniej na wrzesień termin oddania inwestycji tramwajowej na Wilanów opóźni się. Jak wyjaśniono, w trakcie kontroli jakości wykonanych prac torowych, wykryto wadę konstrukcyjną.

Uruchomienie linii trzeba przesunąć - najprawdopodobniej na przełom października i listopada.

- Wykryliśmy wady w podłożu torowiska - informuje rzecznik Budimexu Michał Wrzosek. - Niektóre podlewy żywiczne zachowują się w sposób nieprawidłowy, to znaczy twardnieją, gęstnieją, mają tendencję do spękań, a nie zachowują się w sposób elastyczny, tak jak są do tego celu przeznaczone. W związku z tym podjęliśmy decyzję wspólnie z inwestorem, żeby przeprowadzić działanie naprawcze. I tę pracę zaczęliśmy już realizować, realizuje je 18 brygad - mówi.



Podlewy w podłożu zapewniają amortyzację i stabilizację szyn oraz wygłuszenie.

- Te prace naprawcze przeprowadzamy na budowanej linii w ciągu Belwederskiej i Sobieskiego, Alei Rzeczpospolitej. Natomiast prace naprawcze na odcinku już uruchomionym, czyli Puławska, Spacerowa, wykonamy w czasie planowanego z innego powodu czasowego zamknięcia, związanego z przełączeniem tego odcinka do nowej stacji energetycznej, stacji Zajączkowska - dodaje Wrzosek.

Zamknięcie odcinka Puławska-Spacerowa będzie miało miejsce w sierpniu. Mieszkańcy muszą się liczyć z dłuższymi utrudnieniami. Pozostałe roboty drogowe - także po uruchomieniu tramwaju - mają być realizowane do I połowy przyszłego roku.

Stołeczny ratusz przekonuje, że budowa trasy tramwajowej do Wilanowa to najbardziej oczekiwana inwestycja Tramwajów Warszawskich oraz największy projekt tramwajowy w Polsce. Będzie miała łączną długość blisko 19 kilometrów. Połączy Wolę, Odolany, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

W kwietniu uruchomiono odnogę nowej trasy tramwajowej i po ponad 50 latach tramwaj pojechał na Sielce. Nową trasą kursuje tramwajowa linia 11. Tramwaje jeżdżą od skrzyżowania z ul. Czerniakowską ulicami Gagarina, Spacerową, Marszałkowską, Nowowiejską, Chałubińskiego, Prostą, Kasprzaka, Wolską, Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo lub na skróconych kursach do pętli Cmentarz Wolski.

Trasa opóźnionej inwestycji przebiegać będzie od skrzyżowania ul. Puławskiej i Goworka. Liczącą 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ulicą Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto, ulicami Belwederską i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

