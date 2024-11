Jeździecka Cavaliada. Cztery hippiczne konkurencje w hali Torwaru RDC 14.11.2024 15:24 Dziś w hali stołecznego Torwaru rozpoczyna się czterodniowa Cavaliada. Poza punktowaną w światowym rankingu rywalizacją w skokach przez przeszkody, przed publicznością zaprezentują się także zawodnicy ujeżdżenia, powożenia oraz wszechstronnego konkursu konia wierzchowego.

Cavaliada (autor: Olszewskak94, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Dziś w hali stołecznego Torwaru rozpoczyna się czterodniowa Cavaliada. Rywalizacja obejmie 15 konkursów skokowych, z czego 3 zaliczane są do światowego rankingu. Dwa z nich, to pierwsze etapy Cavaliada Tour 2024/25, a niedzielna Grand Prix PKO Banku Polskiego będzie też kwalifikacją do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. Poza tym zaplanowano konkursy specjalne, jak Speed and Music, a także konkurencje w ramach Respekt Energy Open Tour, w której rywalizować będzie blisko 50 par.

"Warszawa stara się być różnorodna, otwarta na aktywność, a jeśli ktoś nie był nigdy na Cavaliadzie, to warto przyjść i zobaczyć widowiskowość jeździectwa. Staramy się promować tego typu wydarzenia, szczególnie, że to nie tylko sport, ale i towarzysząca temu otoczka" - powiedział na środowej konferencji prasowej dyrektor Biura Sportu i Rekreacji M. St. Warszawy Marcin Kraszewski.

Grand Prix Warszawy

Kulminacją sportowego programu będzie niedzielne, skokowe Grand Prix Warszawy, a jak podkreślił dyrektor cyklu Cavaliada Tour Jakub Patelka, wydarzenie o puli nagród 150 tysięcy euro obejmuje już o wiele więcej niż międzynarodową rywalizację skoczków.

"Cavaliada to też targi z udziałem 50 wystawców, powożenie, ujeżdżenie, a po zeszłorocznym podziwianiu Sandry Sysojevej, w tym roku sobotnim pokazem na koniu Maxima Bella zawodniczka chce podziękować kibicom za wsparcie podczas igrzysk olimpijskich. W programie znalazła się także woltyżerka z udziałem medliastiów mistrzostw Europy" - wymieniał.

Dyrektor sportowy Szymon Tarant zapewnił, że jakość sportowa będzie wysoka. Grand Prix Warszawy wpisane jest do rankingu światowego grupy C i do rankingu Ligi Europy Centralnej. Na specjalnie przygotowanym parkurze pojawi się zeszłoroczny triumfator Cavaliady Tour, Łotysz Kristaps Neretnieks – dwukrotny olimpijczyk. Do walki staną także Niemiec Michael Koelz oraz Grek Angelos Touloupis, zwycięzca zeszłorocznego GP Warszawy. Swoje umiejętności pokażą też m.in. dwukrotny srebrny medalista olimpijski Holender Gerco Schroeder, doświadczony niemiecki jeździec Felix Hassmann, a także czeski mistrz Ales Opatrny. Łącznie na listach wszystkich konkursów skokowych jest 200 par, z czego 150 wystartuje na poziomie trzech gwiazdek.

11 zawodników, wśród nich gwiazdy

W widowiskowej próbie cross, będącej halową formułą WKKW, zmierzy się 11 zawodników, a wśród nich gwiazdy, takie jak polska mistrzyni Joanna Pawlak czy wicemistrz kraju Paweł Warszawski. Skład międzynarodowy wzbogaci Litwin Aistis Vitkauskas.

Kolejne zawody serii odbędą się w Poznaniu (5-8 grudnia), Sopocie (23-26 stycznia), a finał zaplanowano w Krakowie (20-23 lutego).

