Utrudnienia w ruchu w Rembertowie. Dziś Bieg Olszynki Grochowskiej [TRASA] RDC 30.11.2024 07:02 Dziś kolejna edycja Biegu Olszynki Grochowskiej. Uczestnicy zmierzą się na dystansach pięciu i dziesięciu kilometrów. W czasie zawodów kierowcy nie przejadą ulicą Szeroką w Rembertowie.

Sport (autor: pexels/pixabay)

Biegiem uczczą jedno z najważniejszych powstań narodowych. Dziś Bieg Olszynki Grochowskiej. Wczoraj minęła 194. rocznica wybuchu powstania listopadowego.

Start biegu będzie na ulicy Szerokiej. Trasa poprowadzi ulicą Szeroką w stronę Rafii, następnie drogami leśnymi przez Rezerwat Olszynka Grochowska i ulicą Chłopickiego do mety przy pomniku Bitwy pod Olszynką Grochowską na ulicy Szerokiej.

Od godziny 7:00 do 13:00 będzie zamknięta ulica Szeroka między Traczy a Oraczy. Następnie, od godziny 9:00, Szeroka zostanie wyłączona z ruchu także na odcinku od Oraczy do Rafii, a od godziny 10:00 na całej długości. W czasie biegu policjanci będą kierowali ruchem na ulicy Chłopickiego. Wszystkie utrudnienia powinny zakończyć się do godziny 14.00.

