Bez szlabanów w Rembertowie. Będzie nowy tunel i wiadukt. Kiedy ruszą prace?

W Rembertowie powstaną wiadukt i tunel pod torami kolejowymi. Mieszkańcy dzielnicy zabiegali o te inwestycje od lat. Brak bezkolizyjnego przejazdu w ciągu ulicy Marsa wiąże się wciąż z dużymi korkami w godzinach szczytu. – Dziś jesteśmy na dobrej drodze, żeby te elementy utrudniające życie codzienne zamienić na rozwiązania, które poprawią sytuację – mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

4 Przejazd kolejowy na ul. Marsa (autor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta)

W Rembertowie powstaną dwa bezkolizyjne przejazdy przez linię kolejową nr 2. Będzie to tunel w ul. Marsa oraz wiadukt w ciągu ul. Chełmżyńskiej.

Prace przy drugim z obiektów rozpoczną się jeszcze w tym roku, z kolei w środę została podpisana umowa między miastem Warszawa a PKP PLK SA na współfinansowanie budowy tunelu łączącego ul. Marsa z al. gen. Antoniego Chruściela „Montera”.

Na razie brak bezkolizyjnego przejazdu przez Marsa wiąże się z dużymi zatorami w godzinach szczytu. Obecny przejazd jest w większości dnia zamknięty, co powoduje utrudnienia.

– Od 5 rano do 21, czyli przez 10 godzin, jest zamknięty. To pokazuje skalę uciążliwości. Dziś jesteśmy na dobrej drodze, żeby te elementy utrudniające życie codzienne zamienić na rozwiązania, które poprawią sytuację – mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Nowa droga prowadząca do tunelu będzie miała początek u zbiegu ulic Marsa i Ilskiego, gdzie wybudowane zostanie rondo. W tunelu, pod torowiskiem kolejowym oraz ulicą Cyrulików, znajdzie się jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu oraz przystanki autobusowe, które za pomocą łączników zostaną skomunikowane z przejściami podziemnymi prowadzącymi na peron kolejowy.

Wyjazd z tunelu będzie pośrodku al. Chruściela „Montera”, na wysokości ul. Strażackiej. Na skrzyżowaniu al. Chruściela „Montera” z ul. Cyrulików zaprojektowane zostało rondo, które zapewni wszystkie relacje skrętne, w tym możliwość zawracania.

Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych, które potrwają ok. 30 miesięcy, planowane jest w drugiej połowie roku.

Wiadukt przy Chełmżyńskiej

Podobne utrudnienia dotykają dziś mieszkańców Rembertowa próbujących przedostać się przez tory na ulicy Chełmżyńskiej.

W ciągu 20 miesięcy ma tam powstać wiadukt, który umożliwi przejazd nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz linią kolejową.

Jego budowa podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym, skróci czas przejazdu przez tory oraz wpłynie na zwiększenie przepustowości linii kolejowej.

Na wiadukcie znajdzie się jedna jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Po jej wschodniej stronie powstaną chodnik i ścieżka rowerowa, a od strony zachodniej chodnik. Przy wiadukcie wybudowane będą pochylnie i schody oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami. Na dojeździe po stronie północnej pojawi się zatoka autobusowa z przystankiem.

Wiadukt będzie częścią nowej drogi, która znajdzie się między skrzyżowaniem ulic Chełmżyńskiej i Stelmachów po południowej stronie linii kolejowej a rondem na skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską po stronie północnej. Droga przebiegnie na zachód od istniejącego przejazdu kolejowego i będzie miała ok. 700 m długości, z czego ok. 140 m to długość wiaduktu.

Po wybudowaniu wiaduktu istniejący przejazd w poziomie szyn zostanie zlikwidowany.

