Opiekunka do dziecka okradała swoich pracodawców. Wyniosła rzeczy za 150 tys. zł

Przedmioty o wartości blisko 150 tysięcy złotych ukradła z mieszkania na warszawskim Bemowie opiekunka do dziecka. Kobieta wynosiła łupy przez kilka miesięcy, a potem próbowała je sprzedać w Internecie. Kiedy to się nie udawało, rzeczy przynosiła z powrotem do mieszkania swoich pracodawców.