Wakaty w stołecznej policji. „Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze”

W Magazynie samorządowym RDC włodarze warszawskich dzielnic mówili o współpracy z policją w Warszawie. W całym garnizonie stołecznym jest obecnie ok. 2,5 tys. wakatów. – Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, czyli o zarobki – przyznał wiceburmistrz Bemowa Maciej Wójtowicz.