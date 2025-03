Zwrot w narracji władz Ukrainy? Spotkanie z USA ws. surowców Miłosz Kuter 10.03.2025 09:42 Czy będzie zwrot w narracji władz Ukrainy? Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio spotka się dziś ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą. Rozmowy w Arabii Saudyjskiej dotyczyć będą tzw. umowy surowcowej. Podczas ostatniego spotkania w Waszyngtonie nie udało się podpisać porozumienia.

Wojciech Łobodziński (autor: RDC)

Sekretarz stanu Marco Rubio spotka się w Arabii Saudyjskiej ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą - poinformował w niedzielę Departament Stanu USA. Ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało wcześniej w tym tygodniu, że w zapowiedzianych na przyszły poniedziałek rozmowach Ukrainy z USA w Arabii Saudyjskiej nie przewidziano udziału Rosji.

Rozmowy w Arabii Saudyjskiej dotyczyć będą tzw. umowy surowcowej. Podczas ostatniego spotkania w Waszyngtonie nie udało się podpisać porozumienia. Wtedy pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym wywiązała się sprzeczka.

Wojciech Łobodziński z działu zagranicznego PAP uważa, że postawa Zełenskiego może się zmienić, jeśli prezydent Ukrainy będzie chciał pojednać się z amerykańską stroną.

- To jest swego rodzaju hazard, ponieważ poparcie Wołodymyra Zełenskiego na Ukrainie wzrosło po tej wizycie, ale to wzrosło dzięki temu, że on się postawił, żeby jednak bronić kraju. Pytanie, czy w ogóle administracja ukraińska chciałaby iść tą ścieżką, bo byłaby to ścieżka, która najpewniej oznaczałaby koniec kariery politycznej Wołodymyra Zełenskiego - mówił w „Poranku RDC”.



W zaplanowanych rozmowach nie przewidziano udziału Rosji.

