Szef MON: Sojusz polsko-amerykański nigdy nie był tak silny jak teraz RDC 14.02.2025 12:02 Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem obrony Petem Hegsethem, że sojusz polsko-amerykański nigdy nie był tak silny jak teraz. – Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, by go z dnia na dzień jeszcze bardziej rozwijać – dodał.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz sekretarz obrony USA Pete Hegseth (autor: PAP/Marcin Obara)

Podczas wspólnej konferencji prasowej w piątek w Warszawie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi, że jako pierwsze miejsce swojej oficjalnej, bilateralnej wizyty wybrał Polskę.

– To jest wyraz naszego partnerstwa, wspólnej przyjaźni, wspólnej strategii bezpieczeństwa dla Stanów Zjednoczonych, Polski, Europy i całego świata – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Jak przekazał, podczas rozmowy w cztery oczy i rozmów delegacji poruszono kwestię wspólnego sojuszu i NATO.

– Sojusz polsko-amerykański nigdy nie był tak silny jak teraz. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, by go z dnia na dzień jeszcze bardziej rozwijać. Na to się umówiliśmy, na wspólne inwestycje, wspólne gwarancje bezpieczeństwa, na podnoszenie swoich zdolności (obronnych – przyp. red.) – powiedział wicepremier.

Podkreślił, że Polska jest krajem, który rozumie zagrożenia; rozumie też, że większe wydatki na zbrojenia są absolutnie konieczne.

