Kupują bilety parkingowe i dostają mandaty. Problem na Kamionkowskiej w Warszawie Adrian Pieczka 14.02.2025 06:22 Choć opłacają parkowanie, to i tak dostają mandaty. Kierowcy stają na wyłączonych fragmentach jezdni ulicy Kamionkowskiej w Warszawie. Ulica jest objęta SPPN. W niektórych miejscach pojawiły się wydzielenia linią ciągłą. Okazuje się jednak, że to nie miejsca parkingowe, a poszerzenie chodnika.

Kupują bilety parkingowe i dostają mandaty. Problem na Kamionkowskiej w Warszawie (autor: RDC)

Wyłączone z ruchu fragmenty jezdni mylą z miejscami parkingowymi. Tak jest na Kamionkowskiej w Warszawie.

Ulica jest objęta Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. W niektórych miejscach pojawiły się wydzielenia linią ciągłą. To nie są jednak miejsca parkingowe, a poszerzenie chodnika.

To sprawia, że dochodzi do pomyłek u kierowców, co potwierdzili naszemu reporterowi kierowcy.



Rzecznik dzielnicy Michał Szwaycer przyznaje, że rozumie, że może dochodzić nieporozumień.

- Sprawdzimy z naszymi inżynierami odruchu drogowego, czy da się wprowadzić bardziej jednoznaczne znaki, tak żeby część kierowców nie interpretowała ich w niewłaściwy sposób - mówi Polskiemu Radiu RDC.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie Kamionka funkcjonuje od 4 listopada zeszłego roku.

Czytaj też: Potrzebne słupki na Chodakowskiej? Praga Północ nie zgadza się z nakazem BZRD