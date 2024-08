SPPN na Saskiej Kępie. Mieszkańcy Międzynarodowej boją się „zalania autami” Adrian Pieczka 19.08.2024 06:14 Mieszkańcy ulicy Międzynarodowej obawiają się „zalania samochodami” po wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania na Saskiej Kępie. Apelują o utworzenie dużego parkingu. – My, mieszkańcy, nie mamy, gdzie stanąć. Stajemy na zakazach i płacimy mandaty – usłyszał nasz reporter.

SPPN na Saskiej Kępie. Mięszkańcy Międzynarodowej boją się zalania autami: stajemy na zakazach (autor: RDC)

Mieszkańcy ulicy Międzynarodowej apelują o utworzenie dużego parkingu. Już teraz nie mają gdzie zostawiać samochodów, ale obawiają się, że może być gorzej po wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania na Saskiej Kępie. Ul. Międzynarodowa będzie granicą strefy, płatne parkowanie obejmie tylko jej zachodnią stronę.

Żeby zabezpieczyć mieszkańców, przydałby się w okolicy wielopoziomowy parking - wskazują mieszkańcy.

Miasto planowało w poprzednich latach budowę takiego parkingu na końcu ulicy Jakubowskiej.

Trwają rozmowy

Jak przekazał nam rzecznik Pragi Południe Michał Szweycer - dzielnicy dalej zależy na budowie chociażby dwóch parkingów w granicach strefy.

- Urząd dzielnicy Praga Południe podtrzymuje swoje stanowisko, że w związku ze sprowadzeniem strefy, powinny powstać także co najmniej dwa parkingi na jej granicach. Nadal jednak trwają ustalenia co do dokładnej lokalizacji oraz finansowania ich budowy - powiedział.

Dzielnica zaznacza, że w związku z planowanym wprowadzeniem SPPN-u planowany jest remont ulic na obszarze Saskiej Kępy.

