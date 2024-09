Sekretarz Stanu USA Antony Blinken przybył do Warszawy RDC 12.09.2024 10:03 Sekretarz Stanu USA Antony Blinken wylądował w czwartek rano w Warszawie – podała Ambasada USA. Podczas wizyty w Polsce Blinken ma zaplanowane spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Donaldem Tuskiem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

Wizyta Sekretarza Stanu USA w Warszawie (autor: US Embassy Warsaw/Twitter)

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken wylądował dziś rano w Warszawie.

„Ta wizyta potwierdza bliskie i trwałe partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi a Polską i podkreśla nasze wspólne zaangażowanie we wspieranie Ukrainy w obronie przed niesprowokowaną rosyjską agresją. Wizyta Sekretarza pokazuje kluczową rolę naszego sojuszu i znaczenie dalszej współpracy w rozwiązywaniu globalnych wyzwań” – poinformowano w komunikacie Ambasady USA.

Podczas wizyty w Polsce Blinken ma zaplanowane spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Donaldem Tuskiem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken @SecBlinken @StateDept właśnie wylądował w Warszawie. Ta wizyta potwierdza bliskie i trwałe partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi a Polską i podkreśla nasze wspólne zaangażowanie we wspieranie Ukrainy w obronie przed niesprowokowaną rosyjską… pic.twitter.com/k3Yh99piwO — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) September 12, 2024

Według ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego wizyta Blinkena będzie „dynamiczna i skoncentrowana na kluczowych kwestiach, takich jak nasza współpraca obronna, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, transformacja energetyczna Polski, którą z dumą wspieramy jako zaufany partner, nasze wspólne wartości demokratyczne oraz wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy”. "Przed nami produktywny i ważny dzień" - podkreślił Brzezinski we wpisie na platformie X.

Blinken o godz. 12 w Belwederze ma spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. Na godz. 13.30 planowane jest jego spotkanie z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim, a o godz. 14 - spotka się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z premierem Donaldem Tuskiem.

Szef KPRM Jan Grabiec - odnosząc się do planowanego spotkania Blinkena z premierem - powiedział w środę, że rozmowy te będą "przede wszystkim o kwestiach bezpieczeństwa i o tym, co dzieje się na Ukrainie". "Oczywiście jesteśmy zainteresowani inwestycjami amerykańskimi w Polsce, ale tutaj nie dzieje się nic niepokojącego, czy coś, co wymagałoby jakichś rozmów na szczeblu politycznym. Nasze wspólne przedsięwzięcia, choćby dotyczące elektrowni atomowej, rozpędzają się po ostatnich latach, kiedy niewiele się działo, przystąpiliśmy do konkretów, w odróżnieniu od poprzedników" - ocenił szef KPRM.

Również rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyć sytuacji na Ukrainie, a także relacji dwustronnych, w szczególności współpracy militarnej, technologicznej i gospodarczej.

Czytaj też: Jest projekt w sprawie wzrostu płacy minimalnej. Będą podwyżki od stycznia?