Dr A. Bryc: wsparcie z USA to ratunek, ale nie pomoc, która pozwoli Ukrainie wygrać wojnę Adam Abramiuk 21.04.2024 12:39 - To jest pomoc ratunkowa, a nie pomoc, która pozwoli Ukrainie wygrać wojnę - mówiła w Radiu dla Ciebie dr Agnieszka Bryc. Politolog, która była gościem w audycji Agnieszki Gozdyry "Bez ogródek" w RDC, komentowała pakiet pomocowy przyjęty przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Wsparcie od USA otrzymały także Izrael oraz Tajwan. Łączna kwota pakietów pomocowych wyniosła 95 mld dolarów, z czego do Ukrainy 61 mld dolarów.

W sobotę Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zdecydowała o przekazaniu 61 mld dolarów dla walczącej Ukrainy. Wojna z Rosją trwa już od 2 lat i 2 miesięcy. Od wsparcia z Zachodu zależy obrona Ukrainy, jak i szanse na zwycięstwo.

- To jest pomoc ratunkowa, a nie pomoc, która pozwoli Ukrainie wygrać wojnę - podkreśliła w audycji "Bez Ogródek" dr Agnieszka Bryc. - To może się oczywiście zmienić, ale to zależy od tego, czy my, jako Zachód, w tym Stany Zjednoczone przestawimy się na inny sposób myślenia. Nie w kategoriach, że Ukraina ma się bronić, ale że ma się bronić aktywnie. Czyli pozwolimy jej przekroczyć kilka czerwonych linii, które dotychczas były absolutnie zakazane - dodała.

- Ten pakiet je szansą, że Ukraina nie przegra, a ona ma wygrać - dodał były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii, Jerzy Marek Nowakowski. - Ukraina jest na krawędzi upadku cywilizacyjnego. Tam demografia, zniszczenia infrastruktury są straszliwie absolutnie. Wsparcie dla Ukrainy musi być mnożnikowo większe. Pamiętajmy, że to jest element większej układanki. De facto zastępcza wojna światowa już trwa - mówił.

Wszystkie projekty przeszły w Izbie Reprezentantów przeważającą większością głosów. Najwięcej głosów przeciw otrzymał największy z pakietów, opiewający na 60,8 mld dolarów pakiet wsparcia Ukrainy. Głosowali za nim wszyscy obecni kongresmeni Demokratów (210), lecz mniej niż połowa Republikanów (101 z 213).

95 mld wsparcie dla krajów ogarniętych konfliktem

Przyjęte przez Izbę ustawy w dużej mierze odzwierciedlają zawartość przegłosowanego przez Senat jeszcze w lutym 95-miliardowego pakietu dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Ustawa o Ukrainie opiewa na 60,8 mld dolarów, z czego 23 mld to środki na uzupełnienie ubytków w amerykańskim arsenale w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, 13,8 mld - na zakup sprzętu dla Ukrainy, a 11,3 mld - na utrzymanie sił USA w regionie. Ponadto projekt daje prezydentowi uprawnienia do przekazania uzbrojenia o wartości niemal 8 mld dolarów w dodatku do około 4 mld, które wciąż ma do dyspozycji.

Oprócz tego projekt zawiera niemal 9,5 mld wsparcia finansowego i gospodarczego dla ukraińskiego budżetu. Zmianą względem pierwotnej ustawy jest zobowiązanie administracji do "wejścia w porozumienie z Ukrainą w sprawie spłaty tej pomocy", choć prezydent będzie miał też możliwość darowania długu. Projekt przewiduje również, że amerykańska pomoc nie może stanowić więcej niż 50 proc. pomocy dostarczanej przez wszystkie inne państwa. Ma to zmusić europejskich sojuszników do zwiększenia własnego wkładu na ten cel, choć już teraz to Europa przeznacza większość środków.

