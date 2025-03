Uzbrojony mężczyzna postrzelony przez agentów Secret Service w pobliżu Białego Domu RDC 09.03.2025 15:48 Agenci Secret Service postrzelili w niedzielę uzbrojonego mężczyznę w pobliżu Białego Domu — poinformowały amerykańskie służby. Wcześniej doszło między nim i funkcjonariuszami organów ścigania do „zbrojnej konfrontacji”.

Biały Dom (autor: User:Cezary Piwowarczyk, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

Policja zgłosiła w sobotę, że „osoba o skłonnościach samobójczych” wyruszyła z Indiany prawdopodobnie do Waszyngtonu. Agenci Secret Service zlokalizowali pojazd tego mężczyzny i dostrzegli go, gdy pieszo zbliżał się do Białego Domu.

Krótko po północy czasu lokalnego, gdy do podeszli do niego agenci, napastnik zaczął wymachiwać bronią, po czym doszło do konfrontacji i oddania strzałów przez ochronę Białego Domu — podał Secret Service. Podejrzany trafił do szpitala; na razie nie ma informacji o jego stanie.

W momencie incydentu prezydent Donald Trump znajdował się poza Białym Domem — spędza weekend w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Secret Service poinformował, że żaden z jego agentów nie odniósł w wyniku incydentu obrażeń. Rozpoczęto śledztwo mające ustalić okoliczności zdarzenia; motywy działania mężczyzny nie są jasne.

Seria incydentów z udziałem uzbrojonych napastników

W ciągu ostatnich kilku lat doszło do serii incydentów z udziałem uzbrojonych napastników, którzy zostali postrzeleni przez funkcjonariuszy ochrony na terenie Białego Domu lub w jego pobliżu, w tym ranienia w 2016 roku mężczyzny, który wymachiwał bronią przy bramie bezpieczeństwa Białego Domu.

W 2023 roku 20-letni imigrant z Indii bezskutecznie próbował przebić się przez bariery ochronne Białego Domu wynajętą ciężarówką. Sam Trump cudem przeżył próbę zamachu w lipcu, kiedy uzbrojony mężczyzna postrzelił go podczas wiecu w Butler w Pensylwanii, raniąc go w ucho.

