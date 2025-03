Dziś możliwe rozmowy USA-Rosja. D. Trump: mam nadzieję, że zgodzą się na rozejm RDC 12.03.2025 07:32 Prezydent USA Donald Trump poinformował podczas wtorkowych rozmów w Arabii Saudyjskiej, że w środę dojdzie do rozmów z Rosjanami na temat zawieszenia broni, i wyraził nadzieję, że Moskwa przyjmie propozycję 30-dniowego rozejmu. Sugerował, że sam również będzie rozmawiał z Władimirem Putinem jeszcze w tym tygodniu.

Donald Trump (autor: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL)

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że ma nadzieję, iż Rosja zaakceptuje trzydziestodniowe zawieszenie broni, na które Ukraina zgodziła się podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej.

Deklaracja Trumpa padła po rozmowach amerykańsko-ukraińskich w Dżuddzie, które doprowadziły do wznowienia amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Prezydent USA dodał, że jego wysłannicy będą rozmawiać ze stroną rosyjską.

— Widzieliśmy różnicę między ostatnią wizytą, całkowite zawieszenie broni. Ukraina zgodziła się i mam nadzieję, że Rosja się na to zgodzi. Spotkamy się z nimi później dziś i jutro. I mam nadzieję, że uda nam się zawrzeć umowę, myślę, że zawieszenie broni jest bardzo ważne — powiedział Trump podczas oglądania samochodów Tesli przed Białym Domem.

— Jeśli uda nam się skłonić Rosję do tego, będzie wspaniale. Jeśli nie, po prostu będzie się to toczyć dalej, a ludzie będą ginęli — dodał.

Trump nie sprecyzował, o jakie spotkanie z Rosjanami chodzi, choć później powiedział, że spotkanie będzie w środę. Dopytywany przez dziennikarzy, czy zamierza rozmawiać z Władimirem Putinem, potwierdził, że zamierza to zrobić w tym tygodniu.

— Do tanga trzeba dwojga — zaznaczył. — Więc mam nadzieję, że on też się zgodzi i naprawdę myślę, że jeśli to zrobi, będziemy w 75 proc. drogi do końca, reszta to dokumentowanie i negocjowanie ustalonych pozycji — dodał.

Stwierdził, że chce zatrzymania zabijania i nie chce „tracić setek miliardów dolarów” na pomoc Ukrainie. Ocenił, że do ustania walk może dojść w ciągu kilku dni.

Pytany, czy ponownie zaprosi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu, Trump odparł: „Pewnie, absolutnie”.

Podczas wtorkowych rozmów delegacji USA i Ukrainy Kijów zgodził się na amerykańską propozycję natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni, zaś USA zapowiedziały wznowienie przerwanej pomocy wojskowej dla tego kraju. Obie strony zgodziły się też podpisać umowę surowcową. Rozmowy dotyczyły też szczegółów gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, lecz przedstawiciele USA nie zdradzili, czy doszli w tej sprawie do porozumienia.

Czytaj też: 30-dniowy rozejm i wznowienie pomocy wojskowej? Rozmowy USA-Ukraina zakończone