30-dniowy rozejm i wznowienie pomocy wojskowej? Rozmowy USA-Ukraina zakończone

Rozmowy USA i Ukrainy w Arabii Saudyjskiej (autor: PAP/EPA/ANDRIY YERMAK TELEGRAM HANDOUT)

Z tekstu wspólnego oświadczenia USA i Ukrainy po wtorkowych rozmowach w Arabii Saudyjskiej wynika, że Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, a USA natychmiast przywrócą wymianę informacji i wywiadowczych i wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

„Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, które może zostać przedłużone za obopólną zgodą stron oraz podlega akceptacji i równoczesnemu wdrożeniu przez Federację Rosyjską — napisano w tekście oświadczenia.

W dokumencie zaznaczono też, że Stany Zjednoczone „natychmiast zniosą przerwę w wymianie informacji wywiadowczych i wznowią pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy”.

USA i Ukraina zgodziły się też „wyznaczyć swoje zespoły negocjacyjne i natychmiast rozpocząć negocjacje mające na celu osiągnięcie trwałego pokoju, który zapewni Ukrainie długoterminowe bezpieczeństwo”.

Oświadczenie podkreśla też wagę pomocy humanitarnej jako części procesu pokojowego, w tym wymiany jeńców, uwolnienia uwięzionych cywilów i „powrotu przymusowo przesiedlonych ukraińskich dzieci”.

Tekst chwali też odwagę narodu ukraińskiego oraz mówi o „mocnej wdzięczności narodu ukraińskiego wobec prezydenta Trumpa, Kongresu Stanów Zjednoczonych i obywateli USA za umożliwienie znaczącego postępu w kierunku pokoju”.

„Piłka” po stronie Rosjan?

Sekretarz stanu USA Marco Rubio po zakończeniu dziewięciogodzinnych rozmów z ukraińską delegacją w Arabii Saudyjskiej poinformował, że Ukraina zgodziła się natychmiast rozpocząć negocjacje na rzecz zakończenia konfliktu oraz przyjęła propozycję 30-dniowego zawieszenia broni.

— Zawieziemy teraz tę ofertę Rosjanom i mamy nadzieję, że powiedzą „tak”, że powiedzą „tak” pokojowi. Piłka jest teraz po ich stronie. I znowu, cel prezydenta jest tutaj numerem jeden, ponad wszystko inne. Chce, żeby wojna się skończyła, i myślę, że dzisiaj Ukraina wykonała konkretny ruch w tym względzie. Mamy nadzieję, że Rosjanie odwzajemnią się — oświadczył Rubio.

Dodał, że propozycja zostanie złożona „wieloma kanałami”.

Rubio poinformował, że choć umowa o partnerstwie w zakresie eksploatacji surowców nie była głównym przedmiotem rozmów, prezydenci obydwu krajów „poinstruowali odpowiednich przedstawicieli rządów (w Waszyngtonie i Kijowie), aby doprowadzili do finału, czyli podpisania umowy”. Zaznaczył przy tym, że stronami w tej sprawie są resorty finansów obydwu krajów.

Całkowite zawieszenie broni na 30 dni

Podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej strona amerykańska zaproponowała całkowite zawieszenie broni na froncie wojny Ukrainy z Rosją na 30 dni w powietrzu, na wodzie i wzdłuż całej linii walk — oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

— Dziś w rozmowie pojawiła się propozycja strony amerykańskiej, aby natychmiast zrobić pierwszy krok i spróbować ustanowić całkowite zawieszenie broni na 30 dni, nie tylko w odniesieniu do pocisków rakietowych, dronów i bomb, nie tylko na Morzu Czarnym, ale także wzdłuż całej linii frontu — powiedział prezydent, zwracając się do rodaków.

— Ukraina akceptuje tę propozycję, uważamy ją za pozytywną, jesteśmy gotowi podjąć taki krok, a Stany Zjednoczone Ameryki muszą przekonać do tego Rosję. Oznacza to, że my się zgadzamy, a jeśli Rosjanie się zgodzą, to zawieszenie broni zadziała w tej samej chwili — podkreślił Zełenski.

Zaznaczył, że Ukraina jechała na rozmowy z Amerykanami z propozycjami całkowitej ciszy na niebie i morzu, uwolnienia przetrzymywanych w Rosji żołnierzy i cywilów oraz powrotu do ojczyzny wywiezionych przez Rosjan ukraińskich dzieci.

Klimat rozmów Zełenski określił jako dobry i konstruktywny. — Nasze stanowisko jest absolutnie jasne: Ukraina dąży do pokoju od pierwszej sekundy wojny i chcemy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby pokój został osiągnięty tak szybko i niezawodnie, jak to możliwe, aby nie było więcej wojny — powiedział.

Ocenił, że strona amerykańska rozumie argumenty Kijowa i jego propozycje, oraz podziękował prezydentowi Donaldowi Trumpowi za spotkanie między ich zespołami.

— Ważnym elementem dzisiejszej rozmowy jest gotowość Ameryki do wznowienia pomocy obronnej dla Ukrainy, w tym pomocy wywiadowczej. Po zawarciu porozumień w ciągu tych 30 dni ciszy będziemy mieli czas na przygotowanie wszystkich aspektów trwałego pokoju i długoterminowego bezpieczeństwa z naszymi partnerami na poziomie dokumentów roboczych — poinformował.

Zełenski oświadczył, że teraz kolej na Rosję, bo pokazała, czy jest gotowa do zakończenia, czy też kontynuowania wojny.

— Nadszedł czas na pełną prawdę. Jestem wdzięczny wszystkim naszym dyplomatom i zespołowi, który jest dziś w Arabii Saudyjskiej. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają Ukrainie. Dziękuję każdemu, kto walczy i pracuje dla naszego kraju i narodu. Zdecydowanie zachowamy naszą niepodległość. Zdecydowanie będziemy chronić życie naszych ludzi. Z pewnością podziękujemy wszystkim, którzy pomagają Ukrainie utrzymać się i rozwijać pomimo wszystko. Musi zapanować prawdziwy pokój — powiedział ukraiński prezydent.

