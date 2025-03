Koniec z „czerwonymi czapeczkami”? Sytuacja międzynarodowa tematem „Bez ogródek” Idalia Tomczak 09.03.2025 12:44 Czas zdjąć z głowy te głupie, czerwone czapeczki — mówił w audycji „Bez ogródek” Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Goście Agnieszki Gozdyry komentowali dziś sytuację międzynarodową, szczególnie na linii USA-Rosja oraz wpływ tej relacji na Ukrainę i Europę. Zdaniem Sebastiana Gajewskiego z Lewicy, obecnie mamy moment zwrotny w historii Unii Europejskiej.

„Bez ogródek” w RDC (autor: RDC)

Sytuacja międzynarodowa, szczególnie na linii USA-Rosja oraz wpływ tej relacji na Ukrainę i Europę to główne tematy dzisiejszej audycji Agnieszki Gozdyry „Bez ogródek”.

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił, że trwa to wielki reset. Jak zaznaczył, jest to czas, żeby zdjąć z głowy czerwone czapeczki.

— Czas zdjąć z głowy te głupie, czerwone czapeczki, na których tak naprawdę napisane jest „Make Putin Great Again”, a nie „Ameryka”. To nie jest żaden post na portalu X. To są po prostu decyzje, które podejmuje ta administracja i ten prezydent. To jest wielki reset — powiedział Szczerba.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że nadal wierzy przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi, że chce on zakończyć wojnę w Ukrainie. Dodał, że ciężej rozmawia mu się z Ukraińcami. Według Trumpa Putin postępuje racjonalnie, zwiększając bombardowanie Ukrainy.

Mirosław Suchoń z Polski 2050 mówił o szatańskiej wypowiedzi Donald Trumpa.

— Trudno w tej szatańskiej wypowiedzi nie odnaleźć pewnego, powiedziałbym, racjo. Bo jeżeli dostałbym wolną rękę, byłbym na miejscu Putina, prowadziłbym tak zbrodniczą wojnę, to rzeczywiście samo się nasuwa. Trudno powiedzieć, że to nie jest racjonalne, tylko pytanie, czy to jest mądre — stwierdził Suchoń.

Sebastian Gajewski z Lewicy zauważył, że jest to moment zwrotny w Unii Europejskiej.

— Mamy moment zwrotny w historii Unii Europejskiej. Dzisiaj tym językiem, którym mówi Polska od dłuższego czasu i polską wrażliwością mówią przywódcy Unii Europejskiej, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, mówi przewodniczący Rady Europejskiej António Costa, mówią poza premierem Donaldem Tuskiem liderzy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym chociażby Olaf Scholz i Friedrich Merz, który pewnie za chwilę będzie kanclerzem Niemiec — powiedział Gajewski.

Pod słowami Donalda Trumpa o tym, że Putin postępuje racjonalnie, zwiększając bombardowanie Ukrainy, nie podpisuje się poseł Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości.

— Absolutnie nie. Dlatego, że Putin to jest morderca, to jest zbrodniarz. My jesteśmy wszyscy politykami polskimi, naszym głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i trzeba robić wszystko, żeby nasi sojusznicy nas w tym wspierali — wyjaśnił Jasiński.

W programie padło pytanie, „czy Donald Trump zdradził Europę?”. Anna Bryłka z Konfederacji odpowiedziała: „nie wiem”.

— Tego nie wiem, pani redaktor. Natomiast mogę chyba powiedzieć jedną rzecz, że tak naprawdę wiemy, że nic nie wiemy. Są tak różne deklaracje ze strony administracji amerykańskiej, że tak naprawdę jest ciężko się odnaleźć — stwierdziła Bryłka.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek podczas wystąpienia w Gabinecie Owalnym: „Wierzę mu (Putinowi). Myślę, że dogadujemy się bardzo dobrze z Rosją, a teraz bombardują Ukrainę na potęgę. Szczerze mówiąc, trudniej mi się dogadywać z Ukrainą. Oni nie mają kart”.

