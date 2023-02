"Pełne emocji i wzruszające". Profesor Lewicki w RDC o przemówieniu Joe Bidena Cyryl Skiba 22.02.2023 10:48 - Było to dobre przemówienie, zostało dobrze wygłoszone, odwoływało się do emocji, poczucia wolności - skomentował w Poranku RDC, wtorkowe wystąpienie Joe Bidena w Arkadach Kubickiego amerykanista Zbigniew Lewicki.

Zbigniew Lewicki (autor: RDC)

- Przemówienie Bidena było pełne emocji, było wręcz, jeśli mogę użyć tego słowa wzruszające. Biden znakomicie to wygłosił i zwrócił się do uczuć naszych, nie do rozumu. - Tylko do serca - mówił amerykanista.

- Czegoś jednak zabrakło, aby było to "historyczne" przemówienie - uważał gość naszej anteny. Zdaniem prof. Lewickiego zabrakło zarysowania wizji „jak Stany Zjednoczone chcą zakończyć konflikt”.

- Może spodziewaliśmy się chociażby jakiejś wzmianki typu "będziemy razem walczyć aż do...". Czyli, co mogłoby stanowić zakończenie tego bohaterskiego ale i tragicznego ciągu wydarzeń. Tego prezydent Biden nie zasugerował. To byłoby zapamiętane. To nie było historyczne przemówienie - zaznaczył.

Amerykański prezydent we wtorek o godz. 17.30 wygłosił w Arkadach Kubickiego przed Zamkiem Królewskim w Warszawie przemówienie, w którym podkreślił m.in. zobowiązanie USA do wypełniania zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego i obrony każdej piędzi ziemi państw Sojuszu, dodał też, że wsparcie USA dla Ukrainy nie będzie zachwiane.

Posłuchaj całej rozmowy: Komentarz do wtorkowego przemówienia do Polaków prezydenta Joe Bidena