Do Polski przylatuje wysłannik prezydenta Trumpa ds. Ukrainy i Rosji RDC 18.02.2025 08:53 Wysłannik prezydenta USA do spraw Rosji i Ukrainy generał Keith Kellogg złoży wizytę w Polsce. Jego spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą będzie kolejną okazją do polsko-amerykańskich rozmów na temat osiągnięcia pokoju na Ukrainie. Kilka dni temu w Polsce gościł sekretarz obrony USA Pete Hegseth.

Keith Kellogg (autor: Keith Kellogg/X)

Do Polski przylatuje wysłannik prezydenta Trumpa ds. Ukrainy i Rosji. Do Polski Keith Kellogg przyleci z Brukseli, gdzie przed południem ma zaplanowane spotkania z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz przewodniczącym Rady Antonio Costą. Podczas pobytu w Europie współpracownik Donalda Trumpa zaznaczył, że nikt nie będzie narzucał Kijowowi rozejmu z Rosją. Wcześniej przyznał jednak, że przy stole negocjacyjnym nie będzie krajów europejskich. Amerykanie argumentują to chęcią uniknięcia powtórki z porozumień mińskich, które opierały się na Francji i Niemczech.

Współpracownicy Andrzeja Dudy podkreślają, że będzie on jedynym przywódcą europejskiego kraju, z którym wysłannik Donalda Trumpa porozmawia przed wizytą na Ukrainie.

"To jest dowód na to, że w sprawie konfliktu na Ukrainie głos prezydenta, stanowisko Polski będzie wysłuchane (...) Stanowisko prezydenta jest stałe i niezmienne - Rosja nie może wygrać tej wojny. Dzisiaj to bardzo ważne, że dzięki tej długoletniej pracy prezydenta nad budową bliskich relacji polsko-amerykańskich, dzięki temu, że prezydent ma bardzo bliskie relacje z otoczeniem prezydenta Trumpa, jest przezeń szanowany, głos Polski może wybrzmieć właśnie w takim momencie, głos, który jest ważny w momencie, w którym kształtuje się na nowo układ sił w naszej części Europy. Musimy to wykorzystać dla wzmocnienia własnego bezpieczeństwa" - powiedział Polskiemu Radiu szef Biura Polityk Międzynarodowej Wojciech Kolarski.

Kilka dni temu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa z generałem Kelloggiem rozmawiał też szef MSZ Radosław Sikorski. Jak powiedział premier Donald Tusk, minister spraw zagranicznych ma przekazać prezydentowi informację na temat rozmów w Monachium.

"Jestem przekonany, że prezydent będzie prezentował dokładnie to samo stanowisko, co rząd (...) W tej sprawie mam zaufanie do działań prezydenta" - oświadczył szef rządu.

20 lutego Keith Kellogg jest spodziewany w Kijowie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski deklaruje, że wtedy mają zostać uzgodnione kwestie jego rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ponadto ukraiński przywódca chce też zabrać przedstawiciela amerykańskiej administracji w pobliże frontu, by ten na miejscu mógł zapoznać się z sytuacją i porozmawiać z żołnierzami.

