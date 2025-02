Amerykańsko-rosyjskie rozmowy ws. zakończenia wojny w Ukrainie w Rijadzie RDC 18.02.2025 07:57 W stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie rozpoczęły się rozmowy amerykańsko-rosyjskie.Jednym z tematów jest przygotowanie do negocjacji zawieszenia broni na Ukrainie. Na spotkanie nie zaproszono przedstawicieli Kijowa. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że nie uzna ustaleń „o Ukrainie, bez Ukrainy”.

Amerykańsko-rosyjskie rozmowy ws. zakończenia wojny w Ukrainie w Rijadzie (autor: PAP/EPA/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT)

W stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, odbywa się we wtorek pierwsze od rozpoczęcia wojny na Ukrainie spotkanie delegacji wysokiego szczebla ze Stanów Zjednoczonych i Rosji. Tematem rozmów ma być odbudowa dwustronnych relacji i przygotowania do możliwych rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy.

Delegacjom mają przewodniczyć szefowie dyplomacji obu krajów, USA - Marco Rubio i Rosji - Siergiej Ławrow. Po stronie rosyjskiej do stołu zasiądzie także doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow, a Amerykę reprezentować mają również doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff.

Obie strony wtorkowego spotkania podkreślają jednak, że nie spodziewają się w Rijadzie konkretnych ustaleń. Rzeczniczka Departamentu Stanu USA Tammy Bruce stwierdziła, że dyskusja będzie "w zasadzie kontynuacją rozmowy telefonicznej Trumpa z Putinem, mającą na celu sprawdzenie, czy możemy pójść naprzód i zobaczyć, co jest możliwe".

Podkreśliła, że Waszyngton chce przede wszystkim sprawdzić, "czy Rosjanie poważnie podchodzą do chęci wznowienia dialogu". "Nie sądzę, żeby to było coś szczegółowego lub żeby to był krok w kierunku jakichś negocjacji" - zaznaczyła.

Rozmowy o Ukrainie bez Ukrainy

Z kolei Uszakow powiedział, że Moskwa i Waszyngton nie uzgodniły jeszcze sposobu rozpoczęcia negocjacji w sprawie wojny na Ukrainie, a rosyjska delegacja podchodzi do rozmów z "biznesowym" nastawieniem.

Zaproszenia do rozmów nie dostała ani Ukraina, ani też Unia Europejska, co wywołało oburzenie zarówno w Kijowie, jak i większości europejskich stolic. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nie uzna wyniku rozmów w Rijdzie, bowiem wszelkie negocjacje dotyczące Ukrainy są daremne bez Ukrainy.

Wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy Keith Kellogg zapewnił jednak w poniedziałek, że nikt nie narzuci Zełenskiemu porozumienia pokojowego z Rosją i to prezydent Ukrainy oraz naród tego kraju podejmą decyzję w sprawie pokoju z Rosją. "Nie byłoby rozsądne, aby wszyscy siedzieli przy stole w sprawie porozumienia pokojowego Ukrainy z Rosją" - podkreślił.

W kontrze do wtorkowego spotkania w poniedziałek w Paryżu odbyły się zwołane przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona rozmowy europejskich przywódców, w których uczestniczył także premier Polski Donald Tusk. Po spotkaniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli, że Ukraina zasługuje na pokój poprzez siłę, z mocnymi gwarancjami bezpieczeństwa.

Czytaj też: Była konsul generalna RP w Nowym Jorku dla RDC o rozmowach D. Trumpa z W. Putinem