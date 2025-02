Prezydent USA zapowiada cła na towary z Europy. A. Radwan: UE szykuje odpowiedź

Wojna handlowa USA?

Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że niedługo wprowadzi cła na import z Unii Europejskiej.

Informując o planowanych rozmowach z premierem Kanady Justinem Trudeau i prezydent Meksyku Claudią Sheinbaum, Trump powiedział, że nie spodziewa się żadnego przełomu. Równocześnie przyznał, że wojna handlowa z sąsiadami może doprowadzić do wzrostu cen w USA.

– Krótkoterminowo może to trochę zaboleć, ale musimy coś z tym zrobić, bo mamy deficyt handlowy prawie ze wszystkimi krajami – mówił prezydent.

Trump po raz kolejny skrytykował Europę za rzekome wykorzystywanie USA i potwierdził plan nałożenia na Unię Europejską dodatkowych ceł.

– Nie mam jeszcze daty, ale nastąpi to całkiem niedługo. To, co robi z nami Unia Europejska, to okrucieństwo – stwierdził amerykański prezydent.

Niektórzy Demokraci krytykują Donalda Trumpa za rozpoczęcie wojen handlowych z sojusznikami przy równoczesnym braku stanowczych kroków wobec Rosji.

Rozporządzenie podpisane przez Donalda Trumpa w niedzielę przewiduje nałożenie 25 proc. ceł na towary z Kanady i Meksyku, z wyjątkiem produktów naftowych obłożonych niższym cłem 10 proc. oraz dodatkowych 10 proc. ceł na towary z Chin.

Waszyngton oznajmił, że powodem wprowadzenia wysokich ceł jest zmuszenie tych krajów do ograniczenia przemytu do USA fentanylu, silnego narkotyku opioidowego. Kanadę oskarżono dodatkowo o brak wystarczająco zdecydowanego przeciwdziałania napływowi do USA nielegalnych imigrantów.