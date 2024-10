Odwet Izraela na Iranie. W nocy ostrzelane zostały m.in. okolice Teheranu 26.10.2024 10:16 W odpowiedzi na prowadzone od miesięcy przez Iran i jego sojuszników ataki na Izrael Siły Obronne Izraela przeprowadziły w nocy z piątku na sobotę precyzyjne uderzenia na cele militarne w Iranie - ogłosił rzecznik sił zbrojnych kadm. Daniel Hagari. Irańskie media poinformowały o eksplozjach słyszanych w stolicy Iranu, Teheranie, i pobliskim mieście Karadż. Według komunikatu lotnictwo uderzyło między innymi w zakłady produkujące rakiety, które Iran wystrzeliwał w stronę Izraela w ciągu ostatniego roku.

Iran został zaatakowany przez Izrael (autor: ABEDIN TAHERKENAREH)

"Siły Obronne Izraela zakończyły precyzyjne i ukierunkowane ataki na cele wojskowe w szeregu miejsc w Iranie. Nasze samoloty bezpiecznie wróciły do domu" – napisano w komunikacie.

"Uderzenie przeprowadzono w odpowiedzi na ataki irańskiego reżimu na Państwo Izrael i jego obywateli w ostatnich miesiącach. Uderzenie odwetowe zostało zakończone, a misja została wykonana" – oświadczyło izraelskie wojsko.

W komunikacie zaznaczono, że izraelskie samoloty "uderzyły w zakłady produkcyjne używane do wytwarzania pocisków, jakie Iran wystrzeliwał na Państwo Izrael w ciągu ostatniego roku". Według oświadczenia "pociski te stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla obywateli" Izraela.

Celem uderzenia były również systemy rakiet ziemia-powietrze i inne irańskie instalacje przeciwlotnicze – dodano.

Izraelskie media oraz anonimowe źródła w Izraelu i USA informowały, że Izrael przeprowadził łącznie trzy serie uderzeń przeciwko Iranowi.

Rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari ostrzegł Iran, że Izrael odpowie na ewentualny atak odwetowy. - Nasz przekaz jest jasny: wszyscy, którzy zagrażają Państwu Izrael i próbują wciągnąć region w szerszą eskalację zapłacą wysoką cenę – powiedział.

Półoficjalna irańska agencja prasowa Tasnim, uważana za organ prasowy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, groziła "proporcjonalną odpowiedzią" na uderzenie Izraela. Wcześniej, 1 października, Iran wystrzelił na Izrael ok. 200 pocisków balistycznych, z których większość została zestrzelona.

Odpowiedź na ataki Iranu

Iran bezpośrednio zaatakował Izrael już wcześniej, w kwietniu br. W pierwszym w historii bezpośrednim ataku na to państwo Teheran wystrzelił salwę kilkuset rakiet i dronów. Większość z nich została zestrzelona przez izraelską obronę powietrzną, a także stacjonujące w regionie wojska m.in. USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Irańskie uderzenie było odpowiedzią na izraelski atak na Damaszek, w którym zginęło kilku wyższych dowódców irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Izrael odpowiedział na atak, niszcząc kilka dni później kilka celów wojskowych w Iranie.

Iran jest postrzegany przez Izrael jako główny wróg w regionie, który otacza państwo żydowskie siecią wspieranych przez siebie bojówek należących do tzw. osi zła lub osi terroru, którą Teheran przedstawia jako "oś oporu". Do tej nieformalnej koalicji należy m.in. palestyński Hamas, który 7 października 2023 r. zaatakował Izrael, co rozpoczęło trwającą do dziś wojnę w Strefie Gazy. Najsilniejszą organizacją wspieraną przez Iran jest libański Hezbollah, który od ponad roku atakuje Izrael. Od przeszło miesiąca Izrael prowadzi intensywną kampanię przeciwko Hezbollahowi, w tym operację lądową na południu Libanu.

