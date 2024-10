Szef MON: w najbliższych dniach rusza budowa Tarczy Wschód RDC 25.10.2024 12:04 W najbliższych dniach ruszy budowa Tarczy Wschód, czyli systemu umocnień na wschodniej granicy Polski – zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (autor: Paweł Supernak/PAP)

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w najbliższych dniach ruszy budowa Tarczy Wschód, czyli systemu umocnień na wschodniej granicy Polski. Dziękował również żołnierzom za obronę granicy.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz który w piątek uczestniczył w Warszawie w uroczystościach związanych z 106. rocznicą powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przekazał, że w najbliższych dniach ruszy budowa systemu umocnień na wschodniej granicy Polski pn. Tarcza Wschód.

Wicepremier dziękował również wszystkim żołnierzom oraz pracownikom cywilnym za ich pracę. – Dziękuję za wyzwania, które wspólnie podjęliśmy, a w ciągu tych 10 miesiącach ich nie brakowało – zauważył.

Kosiniak-Kamysz wymienił w tym kontekście walkę z powodzią, zabezpieczenie wschodniej granicy oraz budowę Tarczy Wschód.

– Polacy muszą mieć poczucie na co dzień, że wojsko jest z nimi, tego bardzo potrzebują i za to są wdzięczni. Dziękują za obronę granicy i ja za to dziękuję – mówił.

Odnosząc się do Tarczy Wschód, szef MON zapowiedział, że już „w najbliższych dniach pierwsze fortyfikacje staną na wschodniej flance NATO”.

– Tarcza Wschód nie jest już tylko planem, założeniem, uchwałą Rady Ministrów, ale po testach, które przeprowadziliśmy (...) mogę spokojnie powiedzieć: w najbliższych dniach rusza budowa Tarczy Wschód – zapowiedział szef MON.

Uchwałę w sprawie ustanowienia „Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód”, na zrealizowanie którego w latach 2024–28 przewidziano 10 mld zł, Rada Ministrów przyjęła 10 czerwca na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku.

Według komunikatu KPRM „rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji”.

