Dziś spotkanie ministrów obrony Europejskiej Piątki w Paryżu RDC 12.03.2025 06:49 Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie w środę udział w spotkaniu Grupy 5 - ministrów obrony Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz zaproszonych gości: ministra obrony Ukrainy i przedstawicieli NATO i UE. Tematami spotkania w Paryżu będą: wsparcie dla Ukrainy i uzbrojenie Europy.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w spotkaniu grupy E5 w Paryżu (autor: Władysław Kosiniak-Kamysz/X)

Po rozmowach szefów sztabów generalnych spotkanie ministrów obrony. Paryż będzie dziś gospodarzem kolejnych ważnych rozmów o dalszych losach Ukrainy. We francuskiej stolicy spotkają się ministrowie Europejskiej Piątki, czyli Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski.

To trzecie spotkanie w tym formacie w ostatnich miesiącach, po tych w Berlinie i Warszawie. Sebastien Lecornu przyjmie Władysława Kosiniaka-Kamysza i innych ministrów obrony w paryskiej szkole wojskowej Val-de-Grâce. Połączą się zdalnie z szefem ukraińskiego resortu obrony Rustemem Umerovem.

Koordynacja pomocy dla Ukrainy

Francuzi zapowiadają rozmowy w sprawie koordynacji pomocy dla Ukrainy. Spotkanie było planowane w kontekście zawieszenia amerykańskiego wsparcia, które zostało odblokowane po wczorajszych negocjacjach w Arabii Saudyjskiej. „Wysłanie sił do pilnowania ewentualnego rozejmu i strategiczne zapasy amunicji” - to zdaniem ministra obrony Francji kolejne kwestie do uzgodnienia. „Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek demilitaryzacji Ukrainy, która byłaby absolutnym skandalem” - podkreśla Sebastien Lecornu.

Europejska Piątka ma też dyskutować o dozbrajaniu Europy. Francuzi kładą nacisk na kupowanie francuskiego i europejskiego sprzętu wojskowego zamiast amerykańskiego, sugerując, że w zamian mogliby zaoferować rozszerzenie ich parasola nuklearnego na inne europejskie kraje.

